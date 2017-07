Printul Charles al Marii Britanii doneaza bani pentru trei militari din lotul Romaniei la Jocurile Paralimpice Invictus

Printul Charles va dona suma necesara achizitionarii unei proteze de alergare pentru singurul atlet din lotul Romaniei fara picior la Jocurile Invictus si unor biciclete speciale, actionate cu bratele, pentru militarii care vor concura la proba de ciclism hand-bike, arata un comunicat al printului de Whales, citat de Europa.fm.





Fundatiei Printului de Wales a lanseaza. un nou program de sustinere a militarilor romani raniti in conflictele din ultimii ani, cu sustinerea a trei militari romani raniti in Afganistan in vederea participarii la Jocurile Invictus, un eveniment sportiv initiat de Printul Harry, fiul cel mic al Printului de Wales, pentru militari raniti in teatrele de operatiuni.





"Cu aceeasi ocazie Fundatia Printul de Wales Romania lanseaza si o campanie publica de sprijin prin care urmareste sa stranga fonduri pentru doua programe noi ; unul de consiliere pentru militarii ce sufera de boli cauzate de stress si un altul de reconversie profesionala, inclusiv prin sustinerea lor de a incepe mici afaceri prin care sa contribue la viata comunitatilor in care traiesc. Fundatia Printul de Wales va beneficia de expertiza din partea unor organizatii din Marea Britanie ce sprijina militari eroi", arat comunicatul Fundatiei.