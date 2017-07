Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este absolvent al Universitatii "Vasile Goldis", una dintre universitatile vizate in dosarul "Diplome de licenta fara studii"

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a fost studentul Universitatii "Vasile Goldis" din Arad, una dintre institutiile de invatamant superior vizate miercuri de perchezitiile procurorilor pentru ca mai multi profesori au cerut si primit bani cu ocazia sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite discipline si de licenta. Ministrul Educatiei a declarat in dimineata perchezitiilor ca a auzit informatii potrivit carora in institutii de invatamant din vestul tarii exista promovari frauduloase, dar aceste informatii circulau in spatiul public si nu la nivelul ministerului.





Potrivit CV-ului ministrului Educatiei, Liviu Pop a obtinut o diploma de masterat in Management educational in 2006 la Universitatea "Vasile Goldis" Arad, Facultatea de Stiinte Economice zi.