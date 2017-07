Premierul Tudose, declaratii dure despre parintii care refuza sa-si  vaccineze copiii: Cand un parinte isi condamna copilul practic la moarte, nu stiu in ce masura se mai poate vorbi despre drepturi parintesti

Tudose i-a cerut ministrului Sanatatii, Florin Bodog sa gaseasca solutii pentru rezolvarea crizei vaccinarii in Romania. Bodog ar urma sa prezinte astazi solutiile.Reamintim ca procentul de copii vaccinati in Romana a scazut vertiginos in ultimii ani, pe fondul incapacitatii autoritatilor de a asigura vaccinurile, dar si in urma campaniilor anti-vaccinare, duse mai ales pe internet. Romania se confrunta cu o epidemie de rujeola, in urma careia au murit 33 de persoane.