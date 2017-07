VIDEO Mai multe organizatii au “sarbatorit", intr-o petrecere-protest, "un an de bezna administrativa” in fata Primariei Bucuresti

Membri ai ActiveWatch, CeRE si OPTAR s-au adunat, miercuri dimineata, in fata Primariei municipiului Bucuresti, pentru "sarbatori un an de petreceri si bezna administrativa", pentru ca, spun organizatiile, "Primarul Gabriela Firea si Consiliul General al Capitalei ne-au tinut un an in vorbe si petreceri. Toate pe intuneric, caci dezbatere publica nu, acces in sala de sedinte nu". Evenimentul a fost , in schimb, intrerupt de Jandarmerie pentru ca manifestantii nu au avut autorizatie.



Jandarmii au intervenit in fata Primariei pentru a dispersa adunarea, intrucat organizatorii nu ar fi avut aviz de la Primarie.

"Atata timp cat nu aveti un aviz favorabil pentru locul acesta, ne pare rau".



Potrivit descrierii evenimentului "Sarbatorim un an de petreceri si bezna administrativa", asociatiile au venit la "petrecerea" de protest fata de lipsa de transparenta a Primariei cu un raport de activitate ale instititutiilor.



Daca modul de a administra orasul este unul ridicol, facem si noi o pauza de la seriozitate si ne ducem de partea ridicolului, poate asa o sa fie mai clar. Nu o sa avem iepurasi spanzurati sau vouchere pentru biciclete fara de infrastructura, dar o sa avem raport despre Primarie si Consiliu, la un an de lipsa de transparenta si vorbe goale. Asa, in loc de tort".

Participantii au avut pancarte cu "NU Fi REA CU CETATEANUL".