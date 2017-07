Relatia Moldovei cu UE, in pericol: popularii si liberal-democratii din Europa cer institutiilor europene sa reevalueze acordul cu Chisinaul

Presedintii celor doua partide europene, Joseph Daul (PPE) si Hans van Baalen (ALDE), ataca dur intr-un comunicat comun de presa partidul de guvernamant, PDM-ul condus din umbra de Vlad Plahotniuc, si Partidul Socialistilor, al presedintelui pro-rus Igor Dodon.PPE si ALDE invoca schimbarea sistemului electoral si reclama "justitia selectiva pentru reducerea la tacere a opozitiei", dand ca exemplu dosarul primarului liberal din Chisinau, Dorin Chirtoaca.PDM, partidul de guvernamant din Moldova, este afiliat socialistilor europeni, in timp ce reprezentarea PPE si ALDE la Chisinau e realizata de partide cu pondere foarte mica in Parlament. PPE si ALDE au majoritatea in Parlamentul European.