Ministrul Educatiei, despre “Dosarul de licenta fara studii” de la Arad: Informatii circulau in spatiul public, dar eu nu credeam ca mai exista in secolul asta astfel de profesori

Ministerul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, miercuri, la Antena 3, despre perchezitiile universitatile "Vasile Goldis" si "Aurel Vlaicu", unde mai multi profesori au cerut si primit bani cu ocazia sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite discipline si de licenta, ca situatia este o palma data mediului universitar si ca existau in spatiul public informatii cu privire promovari frauduloase, nu credea ca mai exista in secolul asta astfel de profesori.





Liviu Pop a declarat ca deocamdata nu are mai multe informatii decat cele furnizate de catre anchetatori si asteapta finzalizarea anchetelor.





"Nu putem fi nepasatori la ce se intampla" arunca o palma data mediului universitar", a spus ministrul care a recunoscut ca informatii in sensul fraudarii examenelor existau.





"Informatii circulau,(...) am comunicat foarte clar sa se respecte codul deontologic", a mai spus Pop, care a adaugat ca "la nivelul Ministerului nu am avut date, circulau in spatiul public. Eu nu credeam ca mai exista in secolul acesta astfel profesori care sa se comporte astfel(...). Nu isi dau seama de consecintele comportamentelor lor in tot mediul universitar (...). Eu mi-as dori sa fie un caz izolat".

Potrivit procurorilor, mai multe cadre didactice din cadrul celor doua institutii de invatamant au cerut si primit bani si bunuri cu ocazia organizarii si sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite discipline (sustinute chiar in afara perioadei de examinare) si/sau cu ocazia sustinerii examenelor de licenta.





Unii studenti straini, inscrisi la grupe ce urmeaza cursurile in limba romana, nu cunosc/nu inteleg limba romana si totusi sunt promovati, in schimbul unor sume de bani, la toate examenele anuale, spun procurorii.





Conform acestora, in urma cercetarilor s-a stabilit ca in schimbul unor sume de bani studentii primeau in timpul examenelor sustinute on-line raspunsurile corecte la testele grile, acestea fiindu-le trimise pe telefoanele mobile de catre informaticienii institutiei de invatamant, prin mesaje text (SMS).





De asemenea, era modificata nota de examen in sensul maririi acesteia, prin accesarea ilegala de catre informaticienii din respectivele institutii a softului creat pentru evidenta situatiilor scolare, avand drept consecinta promovarea. Procurorii spun ca informaticienii intrau in contul electronic al studentului si modificau raspunsurilede la examen in testul on-line astfel incat studentul sa fie declarat promovat de catedra.





Anchetatorii ridica mai multe documente si computere de la toate sediile celor doua universitati din Arad, relateaza News.ro. Potrivit unor surse judiciare, printre cei vizati de perchezitii ar fi si medicul timisorean Emil Urtila, profesor la Universitatea Vasile Goldis, din Arad, perchezitiile in cazul sau avand loc atat la locuinta, cat si la clinica sa. Profesorul Emil Urtila este medic in specialitatea cranio-maxilo-faciale.





Perchezitii au loc si in campusuri, dar si la profesori si studenti din judetele Timis, Hunedoara si Caras-Severin.