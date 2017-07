Ministrul Justitiei va discuta cu Frans Timmermans despre evolutiile MCV si legile justitiei

Conform acelorasi surse, discutiile dintre cei doi oficiali vor viza evolutiile recente cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si perspectivele acestuia, precum si pachetul de legi referitoare la justitie. Ministrul Justitiei anuntase anterior aceasta intrevedere."Vom discuta in principal liniile directoare, principiile privind pachetul de legi referitoare la justitie, privind restructurarea sistemului judiciar pe cele doua paliere despre care s-a mai vorbit, ca apoi sa finalizam pachetul de legi, sa-l punem in procedura de avizare, iar la 1 septembrie sa-l putem adopta in Guvern si sa-l trimitem la Parlament spre dezbatere si adoptare", declara Tudorel Toader pe 21 iulie in deschiderea sedintei de Guvern.