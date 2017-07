Tribunalul Bucuresti ar urma sa decida astazi daca fostul deputat Cristian Boureanu va fi cercetat sub control judiciar sau ramane in arest

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis, in urma cu o saptamana, ca fostul deputat Cristian Boureanu poate fi judecat sub control judiciar, iar decizia a fost atacata de procurori.Cristian Boureanu le-a cerut, marti, magistratilor de la Tribunalul Bucuresti sa respinga contestatia Parchetului si sa fie judecat sub control judiciar. In acelasi timp, el a sustinut ca, avand in vedere probele stranse la dosar, daca era judecator se aresta singur, dar si ca a lucrat in Africa si a "indurat multe" si ca nici in situatii mai grave nu a avut contact cu politia.Avocatul fostului demnitar trimis in judecata pentru ultraj a aratat ca Boureanu are in intretinere o fata de 16 ani si ca este constient de gravitatea faptelor savarsite."Nu e cunoscut cu antecedente penale, e discutabil ca e implicat in alta cauza penala. Inculpatul a fost parlamentar in mai multe mandate si nu se poate pune problema ca nu constientizeaza. Are studii superioare si trebuie sa aveti jn vedere ca are in custodie unica o fata minora , de 16 ani, care are nevoie de tatal ei pentru a-i asigura cele necesare. Avand in vedere aceste motive, va solicit sa respingeti contestatia formulata de parchet", a aratat avocatul fostului demnitar.In ultimul cuvant, Cristian Boureanu a spus ca regreta cele intamplate si ca este constient ca activitatea sa politica este definitiv compromisa."Regret foarte mult ce s-a intamplat si numai cineva care ma priveste cu rea-credinta poate sa creada ca nu regret. Activitatea mea politica e definitv compromisa (...) Am in custodie un copil pe care il am de la 3 ani si numai eu stiu cum a crescut. Nu mi-am lovit niciodata copilul, am tras-o de par si am dus-o acasa, regret ce s-a intamplat", a sustinut Boureanu.Referindu-se la incidentul din trafic, el a spus ca era baut si a recunoscut ca i-a injurat pe politist."Nu neg ce s-a intamplat, am incercat doar sa contest cateva acuzatii. De exemplu, cea legata de epoleti. Eram in stare de ebrietate, l-am injurat o data si imi pare rau. Am lucrat in Africa si am indurat multe, sunt rezident american. Nici in situatii mai grave n-am avut contact cu politia. Nu a fost un control de rutina, control de rutina a fost initial, filtrul de rutina ne-a gasit in regula. Politistii au fost foarte civilizati. Patru minute mai tarziu am fost urmariti si blocati de o alta masina de politie, politistii nici nu s-au mai dus la sofer, au venit la mine. M-au amenintat ca ma umilesc la Antena 3. Daca as fi acceptat umilintele, ma alegeam doar cu o contraventie. Am 45 de zile in arest, n-am cum sa influentez judecata, voi avea grija sa respect conditiile impuse. Pe perioada procesului o sa ma ocup de familie. Nu am contestat masura arestului preventiv in primele 30 de zile. Cu probele de la dosar, eu daca eram judecator ma arestam preventiv", a mai sustinut Boureanu.Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si-a motivat decizia de cercetare a lui Boureanu sub control judiciar aratand ca fostul deputat a stat suficient incarcerat, ca este o persoana instruita si a luat act de angajamentul acestuia ca nu va da declaratii in presa si ca accepta ca nu este exclus sa-l fi "atins" pe politist cu genunchiul. Magistratii mai spun ca Boureanu a fost parlamentar in doua mandate si s-a bucurat de simpatia oamenilor si, in plus, este unic intretinator al unui copil.Tot saptamana trecuta, Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti a anuntat ca procurorii au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Cristian Boureanu, pentru trei infractiuni de ultraj, si a prietenei acestuia, Laura Dinca, pentru marturie mincinoasa. Anchetatorii spun ca Laura Dinca, prietena lui Cristian Boureanu, care se afla cu acesta la momentul incidentului, a fost audiata ca martor in 9 iunie si in 6 iulie si "a facut afirmatii mincinoase si a creat o situatie favorabila inculpatului".Procurorii spun ca declaratia pe care Laura Dinca a dat-o in 6 iulie a fost in contradictie cu declaratia anterioara si cu probatoriul din acest caz. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Procurorii arata, in rechizitoriu, ca in 9 iunie, in jurul orei 01:30, Cristian Boureanu, aflat pe locul din dreapta-fata intr-un autoturism oprit in trafic in zona Piata Charles de Gaulle de catre un echipaj de politie rutiera, a devenit violent la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie. Boureanu l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni care pot necesita 15-20 zile de ingrijiri medicale. De asemenea, fostul deputat i-a amenintat pe cei doi politisti din echipaj, mai spun procurorii.Fostul deputat Cristian Boureanu a fost dus in Arestul Central al Politiei Capitalei in 10 iunie, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile, pentru ultraj.