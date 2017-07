Proiect de lege privind cartea electronica de identitate, in dezbatere publica la MAI: Poate asigura si functionalitatea cardului de sanatate

"Proiectul de lege propus urmareste simplificarea procedurilor si debirocratizare, asigurand in acest fel un cadru adecvat, la dispozitia cetateanului, menit sa-i faciliteze accesul la serviciile circumscrise conceputului de administratie electronica si sa-i ofere posibilitatea de a utiliza un instrument modern in interes personal sau in relatia cu diversi terti care genereaza servicii electronice", se arata in expunerea de motive a proiectului.Cartea electronica de identitate va contine elemente de particularizare si de siguranta, datele din formatul tiparit, respectiv numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii, imaginea faciala, Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, precum si semnatura olografa a titularului; prenumele parintilor titularului; un certificat si, dupa caz, certificate calificate, prevazute de Legea 455/2001 privind semnatura electronica; datele biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a doua degete.Proiectul de lege acorda posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simple sau a cartii electronice de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti. Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de doi ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de patru ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.In cazul in care o persoana refuza eliberarea unei carti de identitate electronice din motive religioase sau de constiinta, aceasta poate opta pentru cartea de identitate simpla.Cartea electronica de identitate ar urma sa asigura si functionalitatea cardului de sanatate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberarii noului document de identitate, se arata in proiect.Personalizarea documentelor se va realizeaza in Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.Imprimeria Nationala va achizitiona si va pune la dispozitia MAI si Ministerului Afacerilor Externe echipamentele si produsele software necesare pentru punerea in circulatie si personalizarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate simple, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta.Initiatorii proiectului de lege spun ca titularul unui document electronic se va putea autentifica online, pentru a beneficia de diverse servicii electronice - bancare, fiscale, sociale, financiare, educationale, ceea ce va conduce la simplificarea interactiunii cu autoritatile publice, prin cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor publice.Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple va fi realizata esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate simple, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar.Proiectul de lege privind cartea electronica de identitate a fost pus in dezbatere publica in 19 martie pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, propunerile si sugestiile referitoare la acesta putand fi trimise in termen de 10 zile.In 20 martie, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prima carte electronica de identitate ar putea fi eliberata la jumatatea anului 2018, precizand ca prin implementarea acesteia va fi facilitat accesul cetatenilor la diverse servicii, va fi inlesnita interactiunea cu autoritatile si vor fi intarite elementele de siguranta, in conditiile in care datele statistice arata o incidenta mare a furtului de identitate.Ea a subliniat ca persoanele nu pot fi urmarite pe baza cipului continut de cartea electronica de identitate, pentru ca acesta este pasiv si poate fi citit doar de un echipament special destinat citirii sale.