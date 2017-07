Ministrul Culturii despre Rosia Montana: Daca se face intelept includerea in UNESCO, va trebui sa fie loc si pentru a fi conservat situl si exploatat

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a spus, raspunzand la o intrebare a jurnalistilor, ca dosarul privind introducerea localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO este in procedura de evaluare, iar in septembrie va veni in Romania un reprezentant din partea UNESCO sa viziteze situl."Este o procedura in derulare. Nu vreau sa vorbesc foarte mult de Rosia Montana pentru ca este un proces in desfasurare", a spus Romascanu.Intrebat daca includerea in UNESCO ar insemna si excluderea unei posibile exploatari miniere in viitor, ministrul Culturii a raspuns ca nu stie sa raspunda in acest moment la aceasta intrebare."Nu stiu sa va raspund in acest moment la acest lucru, lasati-ma sa studiez problema si vorbim (...) Eu cred ca in conditiile in care se face intelept integrarea in patrimoniul UNESCO va trebui sa fie loc si pentru conservarea sitului ceea ce este de conservat si, in conditiile in care se indeplinesc toate criteriile de ecologie si de mediu si asa mai departe, sa poata fi exploatat. Asta este parerea mea strict personala. Nu zic ca se va exploata, nu stiu daca se va exploata vreodata, dar nu ar trebui una sa o excluda pe cealalta", a mai spus Lucian Romascanu.Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a participat, marti, la Alba Iulia, la sedinta Comisiei Parlamentare pentru Centenar, intalnire organizata la Universitatea "1 Decembrie 1918" si la care au participat parlamentarii membri ai comisiei, reprezentantii autoritatilor locale si judetene dar si reprezentantii unor organizatii patriotice.In decembrie 2015, ministrul Culturii de atunci al Culturii, Vlad Alexandrescu, a clasat peisajul minier pe lista monumentelor istorice categorie A. In luna februarie 2016, el a anuntat ca zona va fi inscrisa in lista indicativa a Romaniei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, lucru care s-a intamplat in octombrie 2016.Potrivit evaluarilor, Rosia Montana indeplineste cinci dintre criteriile stabilite de UNESCO pentru ca un sit sa poata fi inscris in Lista Patrimoniului Mondial. Incadrarea propusa in urma evaluarilor inscrie Rosia Montana in categoria peisaj cultural, care vizeaza recunoasterea interactiunii pozitive, generatoare de valoare, intre om si mediul sau natural.Ministerul Culturii a trimis, la UNESCO, pe 4 ianuarie 2017, dosarul "Peisajul Cultural Minier Rosia Montana", pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial. Depunerea a fost facuta cu asumarea ministrului Culturii Corina Suteu, dupa informarea si consultarea prim-ministrului Dacian Ciolos si cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe.Din Romania au fost inscrise pana acum pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Delta Dunarii, Manastirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramures, cetatea Sighisoara, asezarile sasesti cu biserici fortificate din Transilvania si fortaretele dacice din Muntii Orastiei.