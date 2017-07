Bilantul furtunilor din ultimele ore: o persoana decedata si alte 13 ranite, copaci doborati, masini avariate si gospodarii inundate

Peste 130 de copaci au fost doborati de furtuna puternica de marti seara, care a durat aproximativ un sfert de ora, in municipiul Galati, cinci strazi au fost blocate, o casa, cinci masini si mai multe garduri au fost avariate si zece persoane au fost duse la spital. De asemenea, din cauza vantului puternic care a atins la rafala 70-90 km/h un stalp pentru liniile de troleibuz a cazut, iar firul de contact pentru tramvaie a fost rupt in trei locuri.Autoritatile locale precizeaza ca pentru a interveni cat mai repede cu putinta, acolo unde este necesar, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta are in teren sase echipe, Serviciul Public Ecosal - sapte echipe, Gospodarire Urbana - trei echipe dotate cu macara, drujbe si emondoare, Societatea Apa-Canal - o echipa.Marti seara, pana in jurul orei 20.00, s-au inregistrat peste 150 de apeluri de urgenta in urma furtunii puternice care a afectat municipiul Galati, zece persoane ranite de copaci sau crengi cazute fiind transportate la Spitalul Judetean de Urgenta pentru ingrijiri medicale dupa ce au suferit diferite traumatisme, potrivit News.ro.Vantul puternic a fost insotit si de precipitatii care au inundat cinci curti din municipiul Tecuci, pompierii actionand cu motopompe pentru evacuarea apei.Mai mult, peste 3.000 de consumatori din cinci localitati din judetul Galati au ramas, marti seara, fara curent electric din cauza conditiilor meteo exceptionale de vant foarte puternic si ploaie in rafale, se arata intr-un comunicat de presa remis de Biroul de presa al Electrica Galati.Patru persoane au fost ranite in urma vijeliei care s-a abatut, marti seara, asupra judetului Braila, printre victime fiind si doi soti peste care a cazut un copac in statiunea Lacu Sarat, femeia fiind in coma la Spitalul Judetean.Doi turisti, sot si sotie, au fost surprinsi de vijelie in statiunea Lacu Sarat. Femeia de 51 de ani a fost transportata in coma la Terapie Intensiva cu multiple traumatisme, dupa ce un copac de mari dimensiuni a cazut peste ea, insa, din pacate, a decedat. Sotul sau a reusit sa intre in masina, insa si el a fost ranit, fiind de asemenea internat la spitalul din Braila.Un alt barbat a fost ranit dupa ce peste masina in care se afla s-a prabusit un copac, in zona sediului Politiei, el fiind scos din autoturismul avariat de catre politistii aflati in apropiere.A patra victima este o femeie lovita de un copac smuls din radacini de vantul care a suflat cu 80 - 90 de kilometri la ora.De asemenea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, colonelul Stefan Stoian, in urma raportarilor de pana acum, s-a constatat ca 501 copaci au fost doborati la pamant de vantul puternic, unii fiind smulsi din radacini. Din cei peste 500 de copaci doborati de vantul extrem de puternic 69 sunt in municipiul Braila, iar restul de 432 in alte zone din judet.Pana in prezent, potrivit centralizarii partiale, au fost raportate 21 de autovehicule avariate in municipiu, dupa ce arbori smulsi de vant au cazut peste ele.De asemenea, 20 de acoperisuri au fost avariate in judet in timpul vijeliei, din aceeasi cauza 44 de localitati ramanand in bezna dupa ce liniile de tensiune au fost rupte sau stalpii de electricitate au fost pusi la pamant de vantul care a suflat cu 80-90 de kilometri la ora.Trei masini au fost avariate, doua acoperisuri au fost luate de vant si doi copaci s-au prabusit la pamant din cauza unei furtuni puternice care s-a abatut in cursul noptii de luni spre marti peste zona municipiului Deva, fara sa fie semnalate victime omenesti, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.Pompierii militari din Deva si cei de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Uricani au intervenit in cursul noptii pentru degajarea copacilor si acoperisurilor, dar si pentru scoaterea apei din gospodaria inundata, anunta Agerpres.Pompierii au actionat, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei si administratiei publice locale, in 11 judete afectate de vremea rea, fiind inlaturati 42 de arbori cazuti pe carosabil sau autoturisme.Din cauza ploilor si aluviunilor de pe carosabil, circulatia rutiera pe DN 1 in zona localitatii Sinaia si pe DJ 203K in zona localitatii buzoiene Lopatari s-a desfasurat cu dificultate, iar echipe specializate au intervenit pentru remedierea situatiei.