Un Typhoon britanic de la baza Kogalniceanu a interceptat doua bombardiere rusesti

Avionul de vanatoare britanic, care este capabil sa atinga o viteza de pana la 2.400 de km/ora, a decolat de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a precizat sursa citata.Rusia si Ucraina ocupa partea de nord a Marii Negre, a explicat tabloidul britanic.De asemenea, avioanele nu s-au apropiat destul de mult pentru a se vedea, iar bombardierele ruse si-au schimbat directia spre sudul Marii Negre."A functionat asa cum ne asteptam. Am notat detaliile, am fugit spre aeronava si am decolat in timp util", a declarat comandantul Lewis Cunningham, care a mai relatat: "Am observat ca se intampla ceva si apoi a venit foarte repede apelul si am fugit pe usa".Un alt militar britanic a explicat ca este vorba de o operatiune de rutina, care nu este diferita de ce fac avioanele aliatilor pe alte flancuri NATO.Avioanele ruse si britanice s-au interceptat reciproc in mai multe ocazii in ultimii ani, iar in februarie bombardierele ruse au fost interceptate la vest de tarmurile Scotiei si Irlandei.