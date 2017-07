Atentionare de calatorie Franta: Incendii de padure si vegetatie in sud-est

Cele mai afectate arii se afla in La Croix-Valmer, Ramatuelle, Artigues, Carros, St. Tropez, Hyeres, Olmeta-di-Turda, Parcul Natural al Prealpilor de Azur. In prezent, 10 focare de incendii sunt active in arii din zonele mentionate, afectand padurile si zonele populate, potrivit unui comunicat al MAE.Conform Centrului National de Meteorologie francez, in urmatoarea perioada, pentru sud-estul Frantei, conditiile meteorologice (seceta si vant puternic - intre 90 si 110 km/ora) vor favoriza mentinerea alertei, precum si posibilitatea izbucnirii unor noi incendii de padure si de vegetatie in sud-estul Frantei.Cetatenii romani aflati in vacanta sau stabiliti in sud-estul Frantei sunt sfatuiti sa evite zonele pentru care sunt activate codurile de alerta.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966; +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Marsilia: +33610027164.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, http://marsilia.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (disponibila gratuit in "App Store" si "Google Play"), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.