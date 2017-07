VIDEO Incidentul din timpul discursului lui Viktor Orban laTusnad: Cel care a agresat-o pe femeia ce protesta, un fotograf de nunti

Saptamanalul Hvg.hu a inregistrat incidentul. In inregistrare, Borbath poate fi vazut apucand-o de par, din spate, pe femeia care protesta, trantind-o la pamant. Un alt barbat, imbracat in pantaloni scurti si tricou alb, poate fi vazut zambind in timp ce incerca sa smulga un fluier din mana protestatarei. Un alt barbat poate fi auzit spunand "Ar trebui sa-i sparga dintii!".Niciunul dintre cei care asistau la discursul lui Viktor Orban nu a incercat sa intervina in sprijinul femeii, iar multi au facut comentarii denigratoare la adresa ei in timp ce era agresata.Borbath si-ar fi prezentat scuze, sambata seara, pe pagina sa de Facebook, el scriind: "Stiu ca ce s-a intamplat astazi este inacceptabil. Cer scuze, nu trebuia sa ma comport in acest mod!".Ulterior, insa, el si-a suspendat contul de Facebook si site-ul sau de fotografii de nunta.Andrea Lado, protestatara pusa la pamant, a declarat pentru hvg.hu ca nu va depune plangere impotriva celor vazuti agresand-o in inregistrarea video.