Comisia Europeana a aprobat finantarea cu peste 400 de milioane de euro pentru trei proiecte de infrastructura rutiera

"Aceste proiecte, finantate de Uniunea Europeana, au triplul obiectiv de a imbunatati securitatea rutiera, de a contribui la dezvoltarea economica a regiunilor vizate si de a consolida coeziunea teritoriala din Romania", a argumentat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.Astfel, mai mult de 336 milioane de euro vor fi investiti in construirea sectiunii dintre localitatile Dumbrava si Deva, din autostrada Lugoj-Deva, parte a Retelei transeuropene de transport (RTE-T), dar si in infrastructura conexa (poduri, intersectii, tunele). Timpul necesar deplasarii automobilistilor intre cele doua orase va fi redus astfel cu o treime, potrivit Comisiei Europene.Alte 62 milioane de euro vor fi utilizate pentru reabilitarea unei sectiuni din Drumul National 6, ce leaga orasele Alexandria si Craiova, in sud-vestul tarii, cu scopul de a ameliora securitatea rutiera si de a reduce timpul de deplasare cu trei sferturi de ora.Nu in ultimul rand, aproximativ 9 milioane de euro vor finanta construirea sectiunii de drum dintre orasele Timisoara si Lugoj, precum si a unei variante ocolitoare in zona Timisoara.