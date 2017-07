Directia de Sanatate Publica Suceava cere ridicarea dreptului de practica a unui medic ce a facut campanie impotriva vaccinarii

Potrivit acesteia, medicul stomatolog Mircea Puscasu a fost reclamat la Colegiul Medicilor Dentisti Suceava si la Colegiul National al Medicilor Dentisti, pentru ca se exprima public impotriva administrarii vaccinurilor, sustinand ca ''sunt nocive, omoara copiii''.Zorescu a spus ca medicul in cauza a facut afirmatiile ''cu mare putere de convingere'', dar cu ''false argumente stiintifice'', in cadrul unei emisiuni televizate.''Am fost surprinsi in urma vizionarii la un post de televiziune local a unui reportaj in care un coleg, medic stomatolog, expune false argumente stiintifice, dar cu mare putere de convingere, in care isi exprima opinia antivaccinare si sustine ca vaccinurile sunt nocive, omoara copiii. Stiam de activitatea acestui coleg de mai mult timp, dar nu credeam ca se va ajunge pana in acest punct. (...) Toate afirmatiile acestuia pot fi cu mare usurinta combatute si demontate, dar din pacate raul a fost deja facut. Probabil multi parinti isi pun un semn de intrebare dupa ce au vizionat aceste materiale'', a spus Zorescu.In judetul Suceava, potrivit unei situatii prezentate de Prefectura, cateva mii de copii care au varsta de vaccinare si se afla inregistrati la Evidenta Persoanelor, nu apar si in registrele medicilor de familie.