Neintelegeri tot mai dese intre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pe masurile economice si numirile in institutii-cheie

Asa se face ca ciocnirile dintre seful PSD si seful Guvernului au aparut aproape imediat dupa instalarea noului cabinet. A fost vorba despre echipa premierului, unde Liviu Dragnea voia sa aiba un cuvant de spus in privinta unor colaboratori apropiati. Tudose a refuzat si, sprijinit de alti lideri din partid, a reusit sa isi impuna oamenii pe care si-i dorea.

Aproape imediat au aparut contrele pe programul de guvernare. Noul program economic, radical diferit de cel al guvernului Grindeanu, si pe care Dragnea i l-a pus practic in brate lui Tudose dupa ce s-a consultat cu o echipa formata din Florin Georgescu, Gheorghe Gherghina si Darius Valcov. Programul nou prevedea trei masuri cu un potential impact major asupra economiei: taxarea firmelor pe cifra de afaceri in loc de taxarea impozitului, introducerea din 2018 a impozitului pe venitul global pentru persoanele fizice, inventarea taxei de solidaritate pentru romanii cu venituri mari, mutarea contributiilor de la angajator la angajat.

Dragnea a sustinut cu tarie toate masurile economice de mai sus, chiar si confruntat cu o opozitie dura din partea mediului de afaceri, ba chiar si a partenerilor din ALDE. Tudose a avut nevoie de doar o saptamana ca sa anunte ca una dintre cele mai importante masuri promovate de Dragnea nu vor fi implementate. Intr-o vizita la Bruxelles, Tudose a spus ca nu va introduce impozitul pe cifra de afaceri.

Au urmat in rafala anunturile prin care Tudose a desfiintat alte trei masuri cerute de Dragnea: impozitul pe venitul global pentru persoanele fizice, taxa de solidaritate si mutarea contributiilor de la angajator la angajat. Ultimele doua anunturi, chiar azi. Toate anunturile transante ale lui Tudose au fost precedate, de fiecare data, de incercari ale lui Liviu Dragnea de temporizare a deciziilor.

Un alt moment critic in relatia celor doi lideri PSD a fost schimbarea sefului Fiscului. Tudose a vrut din primul moment sa il schimbe pe Bogdan Stan, un fidel al lui Dragnea si al firmei TelDrum. Dragnea a rezistat asaltului lui Tudose timp de trei saptamani, pana cand ultimele date oficiale au aratat o colectare deficitara la buget. Dragnea nu a mai avut ce face, iar Tudose l-a schimbat pe Stan.

Mihai Tudose nu a fost nicidecum prima optiune pentru inlocuirea lui Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea dorindu-si unul dintre loialii lui din partid. Dar Dragnea a fost nevoit sa accepte numirea lui Tudose ca o solutie de compromis atat cu presedintele Iohannis, cat si cu o anumita factiune din partid.





Tot astazi am aflat, din Romania Libera, ca Tudose l-a infruntat pe Dragnea pe un subiect cu miza mare pentru seful PSD: sefia serviciului de informatii al Ministerului de Interne. Romania Libera scrie ca Tudose l-a numit pe noul director al DGPI fără a aștepta intrarea în vigoare a legii prin care șeful instituției să fie numit de ministrul de Interne, Carmen Dan. Or, Liviu Dragnea isi dorea la sefia serviciului un om pe care sa-l poata controla. Miza: arhiva serviciului.

Contrele nu se opresc aici. Tudose e decis sa il schimbe si pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Motivul folosit de premier e legat de criza vaccinarii. Tudose a fost deranjat de incercarea lui Bodog de a se spala pe miini in dosarul Institutului Cantacuzino.

Informatii din PSD arata ca premierul e nemultumit si de prestatia altor ministri loiali lui Liviu Dragnea, printre care si Sevil Shhaideh, dar aici eventuala remaniere e mult mai dificila si ar insemna declansarea unui razboi fatis cu presedintele PSD.

Si Fondul Suveran de Investii e pe cale sa devina un subiect de tensiuni intre cei doi. Liviu Dragnea isi doreste lansarea cit mai rapida a acestui proiect riscant; Sorin Grindeanu a declarat ieri ca "i s-a sugerat" sa creeze Fondul printr-o ordonanta de urgenta, dar a refuzat. La nivel declarativ, Tudose sustine si el Fondul; dar a anuntat clar azi ca va face un proiect de lege trimis Parlamentului. Dar informatiile din partid arata ca premierul nu se grabeste nici el prea mult sa-si asume un proiect extrem de riscant.

Ce urmeaza in relatia dintre presedintele PSD si premier? Toate informatiile arata ca viitoarea lege a pensiilor, anuntata inca din aprilie de Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu, va fi inca un moment delicat. Tudose a cerut ca pensiile fostilor angajati din sistemul de securitate sa ramina in formula actuala, contrand astfel pozitionarile ministrului Muncii, care acuza dezechilibrul dintre pensiile speciale (militari, politisti, magistrati etc) si cele normale.

La toate acestea se adauga si componenta politica a starii de beligeranta. Antena 3 a anuntat inca din prima saptamana de dupa numire ca premierul Tudose a intrat in conflict cu liderul PSD, Liviu Dragnea. In ultimele saptamani, Antena 3 a vehiculat insistent scenariul debarcarii lui Dragnea din varful partidului si inlocuirea lui cu Tudose, insa nu e clar in acest moment in ce masura premierul are ambitii politice si dorinta de a prelua sefia PSD.