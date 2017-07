UPDATE Premierul Tudose s-a intalnit cu Bodog si i-a cerut sa ii dea cel tarziu joi raportul privind campania pentru vaccinare (surse) / Ministrul sanatatii spune ca va prezenta miercuri situatia

Bodog a declarat ulterior, pentru Agerpres, ca va prezenta miercuri premierului raportul privind situatia vaccinarii impotriva rujeolei. "Eu mi-am asumat ca maine va fi gata raportul cu vaccinurile. Acum adunam toate datele de la Directiile de Sanatate Publica, aveau termen astazi sa le depuna. In cursul zilei de maine il vom depune. Sunt raportari din unele judete, din altele nu, dar pana diseara se raporteaza toate, le centralizam. Am centralizat toate stocurile (de vaccinuri - n.r.) si le depunem maine la premier", a precizat ministrul."Premierul i-a cerut ministrului Bodog ca raportul sa fie gata pana la sedinta de Guvern, de preferat chiar maine", au precizat sursele citate de News.ro. Potrivit acestora, Tudose i-a spus lui Bodog ca nu mai accepta nicio amanare.Un alt subiect a vizat stadiul privind candidatura Romaniei pentru relocarea la Bucuresti a Agentiei Europene a Medicamentului, au mai declarat aceleasi surse.Ministerul Sanatatii a inceput recent o campanie de vaccinare impotriva rujeolei, cu implicarea autoritatilor locale, care vor trebui sa identifice copiii cu varste intre noua luni si noua ani - grupele de varsta cele mai afectate de epidemie - care nu au fost vaccinati, dar si locurile in care acestia vor fi imunizati, in cazul in care in localitatile respective nu sunt unitati medicale.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, ar putea fi remaniat in aceasta saptamana, decizia urmand sa fie luata de catre premierul Mihai Tudose, daca va fi nemultumit de raportul privind importanta informarii populatiei in cazul vaccinarii copiilor pe care i l-a cerut in sedinta de guvern de saptamana trecuta, au declarat sambata pentru News.ro surse guvernamentale.In sedinta de guvern din 13 iulie premierul Mihai Tudose s-a aratat ingrijorat de cifrele care indica faptul ca in Romania sunt aproximativ 260.000 de copii care nu au fost vaccinati impotriva rujeolei si poliomielitei, in conditiile in care vaccinurile sunt suficiente pe piata. Tudose i-a dat un termen limita ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru a gasi o cale ca parintii sa fie informati corect despre importanta vaccinarii."Saptamana viitoare, dar cel tarziu saptamana viitoare, sa aveti, impreuna cu presa din Romania, (...) sa stabiliti un procedeu prin care sa inteleaga toti romanii ca trebuie sa fie vaccinati copiii. Nu se poate asa ceva. Inteleg ca vaccinurile le avem, dar nu reusim sa ajungem cu ele la destinatar", i-a spus Tudose ministrului Sanatatii.Totodata, Tudose l-a certat pe secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Rares Trisca, la ultima sedinta pentru documentele intocmite pe tema spitalelor regionale si a Institutului Cantacuzino, spunandu-i sa nu mai aprobe din cap "asa amplu" ce i se spune, pentru ca nu este de acord cu "ce a scris" si s-ar putea sa "plece acasa".La ultima sedinta de Executiv, premierul Mihai Tudose l-a apostrofat pe secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Rares Trisca: "Astazi vom stabili in domeniul Sanatatii doua comitete interministeriale, unul pentru spitalele regionale si unul pentru Institutul Cantacuzino. Nu dati din cap foarte amplu, domnule secretar de stat, pentru ca nu sunt foarte de acord cu ce ati scris si s-ar putea sa plecati acasa inapoi", a spus Mihai Tudose.