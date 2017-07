Nicusor Constantinescu cere sa execute pedeapsa in regim semideschis pentru ca sufera de cancer si obezitate

Avocata Laura Vicol a cerut judecatorului sa admita plangerea impotriva regimului de detentie stabilit de penitenciar si sa ii schimbe lui Nicusor Constantinescu regimul de detentie din regim inchis in semideschis, pe motiv ca fostul presedinte al CJ Constanta este in prezent operat la Penitenciarul Rahova si ca sufera de cancer la prostata si de obezitate."Solicitam admiterea cererii. E intr-o stare exceptionala si vrea la regim semideschis. Sta cu sase oameni in camera, 22 de ore. Nu poate sa se miste si sa iasa la aer. Merita sa fie mutat la regim semideschis. Ar avea timp sa se plimbe, sa se organizeze. O plimbare mai mult de doua ore si o socializare i-ar permite o reluare a unei vieti normale. Abuzul in serviciu e o infractiune de serviciu, nu de coruptie. Nu va cer decat sa ii dati sansa la o viata normala. In 2014 i s-a dat speranta de viata 5 ani", a sustinut Vicol.Judecatoria Sectorului 5 a ramas in pronuntare pe solicitarea lui Constantinescu.Nicusor Constantinescu executa, din 29 iunie 2016, o pedeapsa de cinci ani de inchisoare, primita dupa ce Curtea de Apel Constanta l-a gasit vinovat de abuz in serviciu pentru ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, a initiat doua proiecte de hotarare, adoptate apoi de plen, prin care era evacuat Centrul Militar Zonal din sediul pe care il ocupa, ambele fiind anulate de instanta.