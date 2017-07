Un nou incident pe aeroportul Otopeni: Un avion Ryanair a depasit pragul fizic al pistei 08L la aterizare. Pista respectiva e scoasa din uz pe o treime de aproape doi ani

"Astazi, la ora 10.37, la Aeroportul Henri Coanda, dupa aterizarea pe pista nr. 2 (26R-08L) a depasit pragul fizic 08L oprindu-se in siguranta, pe suprafata betonata a pistei. Aeronava a intors imediat si a continuat rulajul pana la pozitia de parcare", anunta Compania Aeroporturi Bucuresti (CNAB).La bordul avionului se aflau 183 de pasageri si membrii echipajului. "Pasagerii au fost debarcati in deplina siguranta; nicio persoana nu a avut de suferit si nu s-au inregistrat pagube materiale. Aeronava se afla in acest moment la pozitia de parcare", anunta CNAB.In urma acestui incident aviatic, o echipa a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile a demarat invesigatiile, conform reglementarilor in vigoare.In urma cu o luna, pe 22 iunie, o aeronava Airbus A320, apartinand companiei Turkish Airlines, la bordul careia se aflau 176 de pasageri si membrii echipajului, a depasit si ea "pragul fizic 08L" si s-a oprit pe suprafata betonata a pistei.Compania Aeroporturi Bucuresti preciza intr-un comunicat de la inceputul lunii iulie ca "pista de decolare aterizare nr. 2 (08L-26R) este operata cu pragul 08 decalat, pe o lungime de 2.200 metri, inca din 15 august 2015, ca urmare a respingerii receptiei lucrarilor efectuate pe prima treime a acesteia. In perioada imediat urmatoare se va efectua o evaluare a acestor suprafete, in vederea operationalizarii si redeschiderii pistei pe intreaga sa lungime (3.500m)".Comunicatul Companiei venea in contextul in care deputatul USR Catalin Drula acuza problemele grave de functionare de la Aeroportul Otopeni si politizarea excesiva a CNAB.Vezi si: Deputat USR: Este inacceptabil ce se intampla cu Aeroportul Otopeni. Una din piste este scoasa din uz pe o treime, iar cealalta se inchide periodic din cauza gropilor