VIDEO Grav accident rutier in Ungaria: Trei romani au murit, alti sase sunt raniti

Potrivit hungarytoday.hu , in accident au fost implicate un microbuz cu numere de inmatriculare bulgaresti si un TIR cu numere de inmatriculare poloneze.Accidentul a avut loc la ora 5 dimineata. Victimele sunt doua femei si un barbat.Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca doi raniti sunt in stare grava si sunt internati la spitalul din Debrecen. Ceilalti patru au "leziuni mai putin grave", a mentionat acesta.Intrebat daca ranitii vor fi adusi in Romania, Raed Arafat a precizat ca se asteapta "decizia medicilor de acolo"."Consulatul General al Romaniei la Gyula are in atentie accidentul produs in dimineata zilei de 25 iulie a.c. si a intreprins demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare. Potrivit informatiilor disponibile momentan, accidentul s-a soldat cu decesul a 3 cetateni romani, precum si cu ranirea altor 6 cetateni romani, care au fost transportati si internati la spitale din proximitate", a precizat MAE, intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, toate cele 9 victime circulau la bordul unui microbuz care se indrepta spre Romania. "Pana in prezent, circumstantele in care s-a produs accidentul nu au fost clarificate", arata MAE.O echipa mobila impreuna cu seful oficiului consular s-au deplasat in regim de urgenta, la locul accidentului si la spitalele din zona pentru a acorda sprijinul necesar.Consulatul General al Romaniei la Gyula monitorizeaza cu prioritate cazul si este in contact cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari, mai arata MAE.Vom reveni cu amanunte