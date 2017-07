Tanzania cere unei companii miniere 190 mld. dolari, cat productia acesteia in doua secole

Guvernul cere companiei ce realizeaza toata productia de aur a tarii sa plateasca taxe de 40 miliarde de dolari si dobanzi si penalitati de 150 mld. dolari, arata un comunicat de luni al Acacia.Fiscul tanzanian spune ca acesti bani trebuie platiti pentru ca veniturile din export ale minelor Bulyanhulu si Buzwagi in perioada 2.000-2017 au fost sub-declarate.Acacia afirma in continuare ca a declarat toate veniturile.Actiunile companiei s-au prabusit cu 17% marti, pana la cel mai redus nivel din decembrie 2013 si pana acum. In doar trei zile, Accacia a pierdut 42% din capitalizarea bursiera.