Un urs a atacat o stana din Prahova, mai multe oi au fost omorate sau au disparut

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova, marti dimineata ursul a atacat stana situata in zona "Podul Vartos", la marginea orasului Comarnic. La momentul la care au ajuns la fata locului, echipajele de jandarmi au constatat ca animalul omorase un berbec si un miel.De asemenea, proprietarul stanei a declarat ca alte noua oi au disparut in urma atacului animalului salbatic."In urma cautarilor, ursul nu a fost gasit, jandarmii luand masura instiintarii populatiei cu privire la prezenta acestuia in zona, in vederea evitarii unor evenimente nedorite" se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei Prahova.Jandarmii prahoveni informeaza ca tot marti dimineata, in jurul orei 5:00 in zona Valea Cerbului din Busteni a fost vazut un urs ce parea ranit.Vara, aceasta zona este intens populata, sute de turisti mergand acolo cu cortul sau rulota, unii dintre acestia petrecand pe Valea Cerbului intreaga vara. Nici acest urs nu a fost gasit, turistii campati pe Valea Cerbului fiind anuntati despre prezenta animalului si sfatuiti sa fie precauti.