Consiliul Investitorilor Straini isi exprima ingrijorarea cu privire la domeniul sanatatii din Romania

FIC numara in prezent 130 companii membre care au impreuna o cifra de afaceri de peste 180 de miliarde RON, angajeaza 4% din forta de munca din Romania si au o contributie semnificativa la bugetul de stat. "Daca am lua in considerare faptul ca fiecare angajat sustine financiar cel putin un membru al familiei, am avea o imagine clara asupra impactului social si economic al activitatii acestor companii. Daca i-am aduna la un loc pe toti angajatii membrilor FIC si ai subcontractantilor, acestia ar depasi populatia municipiului Cluj-Napoca. Oamenii sunt cea mai importanta resursa a unei companii, astfel avem nevoie ca angajatii sa fie productivi, educati, sanatosi si fericiti pentru a continua sa creeze bunastare si valoare adaugata pentru noi si Romania", se arata in scrisoarea deschisa a FIC.In perioada 2013 - 2016 FIC a derulat campania "De profesie: Medic in Romania" cu scopul de a atrage atentia publicului larg asupra problemei migratiei medicilor. Asociatia noastra a fost una dintre primele organizatii din afara sectorului de sanatate care a adresat public problema lipsei de personal medical calificat si impactul acesteia asupra bunastarii si cresterii economice pe termen lung.Potrivit FIC, este de asteptat ca ponderea populatiei peste 50 ani sa creasca de la 36% in 2015 la 43% in 2020. De notat ca indicele de imbatranire al Romaniei s-a deteriorat cu 39.7% in ultimii 13 ani, urcand de la 80,2 in 2003 la 112,1 in 20162. Exista un risc major privind sustenabilitatea bugetelor dedicate sanatatii datorita unor dezechilibre venite din volumul contributiilor (indicele de dependenta demografica este in continua crestere, de la 46.4 in 2003 la 49 in 2016)Speranta de viata este mai mica decat media europeana 75,5 (79,05 ani pentru femei si 72,09 ani pentru barbati in Romania4 versus 83,6 ani femei si 78,1 ani barbati media europeana), iar rata mortalitatii infantile este cea mai mare din UE- 8,4/1.000 in Romania versus 3,7/1.000 media UE in anul 2014.Diferenta dintre speranta de viata si speranta de viata sanatoasa: o mare parte din populatie isi petrece o parte semnificativa din viata in conditii de dizabilitate si morbiditate (13 ani pentru barbati si 20,8 ani pentru femei).Toti acesti factori subliniaza nevoia pentru preventie, educatie, finantare, eficienta si calitate a sistemului de sanatate. Pe termen lung, acestea s-ar traduce prin cetateni sanatosi si crestere economica sustenabila.FIC considera ca masurile care privesc sistemul de sanatate trebuie cantarite atent si discutate cu toate partile interesate astfel incat sa nu contribuie la inrautatirea conditiilor sociale si economice din Romania.Potrivit FIC, sunt necesare masuri concrete pe doi piloni esentiali: Sustenabilitate si calitatea serviciilor medicale. FIC considera Reformele trebuie corelate cu evolutia demografica pentru a putea contrabalansa micsorarea bazei de contributii si efectul acestei micsorari asupra finantarii. Fondurile alocate pentru sistemul de sanatate trebuie cheltuite in mod eficient si intelept. Pacientii trebuie sa aiba acces rapid la medicamente si terapii inovative conform standardelor UE, Romania fiind cu mult sub aceste standarde. In ultimii 8-10 ani, Romania a aprobat doar 50 de medicamente noi comparativ cu 650 aprobate in UE; o Cetatenii trebuie sa aiba acces la tratamente inovatoare si standarde rezonabile, fara discriminari.