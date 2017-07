Examenul de titularizare: 9.772 de candidati au obtinut note peste 7

Potrivit MEN, reevaluarea lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar a generat o majorare cu 1,90% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7, mai exact de la 45,73% (rezultate initiale) la 47,63% (rezultate finale).In total au fost depuse 3.804 contestatii (18,32% din totalul lucrarilor evaluate initial). In cazul a 3.659 de contestatii (96,19%), notele au fost modificate astfel: pentru 2.278 de lucrari contestate, notele initiale au fost marite, in timp ce pentru 1.381 de lucrari, notele initiale au fost micsorate.118 candidati au obtinut nota 10, iar 9.772 note intre 7 si 9,99 (47,06% - procent majorat de la 45,16 cat a fost initial dupa primele rezultate), 6.876 de candidati - note intre 5 si 6,99 (in scadere de la 33,08% la 33,07%), iar 4.006 candidati - note intre 1 si 4,99 (in scadere de la 21,19% la 19,29%).Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a inregistrat in judetul Cluj (58,9%), cel mai scazut, in judetul Calarasi (25%). In Capitala, procentul s-a situat la 55,02% (cel mai ridicat fiind in Sectorul 4 - 67%).Din promotia de anul acesta, 44,64% dintre candidati au obtinut note peste 7 (in crestere de la 43,07%), iar 32,92% - note intre 5 si 6,99 (in scadere de la 32,95%).Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului.