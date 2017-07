Hans Klemm: Rachetele Patriot vor oferi protectie nu doar pentru Romania, ci vor contribui si la apararea tarilor vecine si a intregii aliante NATO

Intrebat "daca exista vreun risc ca acest lucru sa creasca tensiunile cu Rusia", diplomatul american a spus ca "nu exista absolut niciun motiv ca acest lucru sa se intample", intrucat capacitatile pe care Romania le achizitioneaza sunt "strict defensive".Ambasadorul SUA, Hans Klemm, apreciaza ca achizitia rachetelor Patriot va avea un "impact profund" pentru securitatea Romaniei si pentru NATO."De fapt, acesta este cel mai performant sistem de armament defensiv. Va oferi protectie in cazul atacurilor aeriene agresive nu doar pentru Romania, ci indirect va contribui si la apararea tarilor vecine si a intregii aliante NATO. Aceasta masura face parte din angajamentul Romaniei de a investi 2% din PIB pentru aparare, angajament pe care Statele Unite il sustin cu tarie. Rachetele Patriot nu sunt singurele echipamente pe care Romania le va achizitiona ca urmare a acestui angajament de a aloca 2%, insa ele reprezinta o componenta vitala a deciziei Romaniei de a-si imbunatati apararea", a declarat Hans Klemm.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in 15 iulie, la Cincu, ca achizitionarea rachetelor Patriot se face pentru ca Romania sa aiba o armata dotata mai bine si mai eficient, in scop defensiv, si pentru a garanta securitatea romanilor.Ministrul apararii, Adrian Tutuianu, a afirmat ca o decizie in privinta tipului de rachete pe care partea romana vrea sa le achizitioneze se va lua dupa ce vor fi stabilite toate detaliile tehnice si toate elementele care tin de acest program, mentionand ca exista si alte oferte de la alte state partenere care sunt analizate.