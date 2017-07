China isi intareste apararea la granita cu Coreea de Nord. Beijingul a infiintat o noua forta de graniceri si construieste buncare pentru civili

China a inceput sa-si intareasca apararea la frontiera cu Coreea de Nord inca de la primul test nuclear al Phenianului, ce a avut loc in 2006, inclusiv prin ridicarea unui grad pe unele portiuni de granita si prin inmultirea patrularilor.De asemenea, Beijingul a mutat forte militare in nord-estul tarii.Guvernul chinez a afirmat in repetate randuri ca nu poate exista o solutie militara pentru problema Coreii de Nord.Luni, purtatorul de cuvant al ministerului apararii chinez, Wu Qian, a spus jurnalistilor ca nu poate raspunde la o intrebare “ipotetica” privind ce ar face armata chineza in cazul unei confruntari in Peninsula Coreeana.