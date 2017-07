Carmen Dan: Proiectul privind Statutul politistului va fi finalizat pana in luna octombrie. Din 2015 exista un proiect inasprirea pedepselor pentru ultraj, dar nu s-a materializat

Ministrul Afacerilor de Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, ca pana in luna octombrie va fi finalizat un proiect privind Statutul politistului, dupa ce toti reprezentantii si-au dat cu parerea cu privire la un asemenea demers. In ceea ce priveste inasprirea legislatiei penale pentru faptele de ultraj, Carmen Dan a mai anuntat ca exista deja din 2015 un proiect la Ministerul Justitiei care prevede majorarea limitelor pedepselor cu doua treimi atunci cand victima este un politist sau jandarm, proiect blocat pana acum, dar care ar trebui sa fie luat in vedere.





Potrivit ministrului Carmen Dan, fiecare Sindicat va participa direct la discutiile cu pivire la proiectul Statutului Politstului, iar, in a doua etapa, forma va fi inaintata Inspectoratului General al Politiei. Ulterior, proiectul va fi pus in dezbatere publica si promovat in Parlament





“Ne dorim ca acest demers sa fie dus pana la capat, iar (…) pana in luna octombrie sa avem un proiect finalizat care sa fie pus in dezbatere”, a spus ministrul de Interne care va pune la dispozitia tuturor politistilor care nu sunt membri de sindicat statut@mai.gov.ro pentru a-si transmite opiniile.





In al doilea, rand Carmen Dan a spus a anuntat ca patrularile nu vor mai fi facute de un singur om, iar legislatia penala pentru ultraj va fi inasprita.





Potrivit acesteia, dupa 2015, dupa moartea polistului Ionescu, a fost inaintat Ministerului Justititi un proiect care viza majorarea limitelor pedepselor cu doua treimi, atunci cand victima este un politist sau jandar, dar care nu s-a materializat, motiv pentru care ministrul va cere sa fie avut in atentie.





“Acestea sunt masuri pe termen lung. Pe termen scurt, vom inventaria deficitul de politisti din domeniul ordinii publicii. Jandarmeria nu sta mai bine la personal, dar trebuie sa gestionam mai bine”, a mai spus Dan, care a subliniat ca pregateste o evaluare privind echipamentul de protectie care va fi prezentata inculsiv premierului.





Potrivit lui Dan, exista un deficit de 20.000 de cadre, dar exista riscul ca acesta sa creasca, sub zvonurile care circula in spatiul public despre modificarea legii pensiilor.

Prim-ministrul Tudose a spus, in urma discutiilor cu sindicalistii din Politie,ca intelege solicitarile sindicatului cu privire la dotarile de care au nevoie politistii si va prezenta in scurt timp o solutie,iar cu privire la asigurarea medicala acesta a subliniat ca ea trebuie sa fie in concordanata cu riscurile pe care le presupune profesia. Totodata, Tudose a arata ca este necesar un Statut al politistului care sa defineasca foarte clar drepturile si aspectele specifice acestei profesii. Discutia a avut loc in contextul in care un politist a fost injunghiat mortal joi seara in Suceava in timp ce patrula.