Disparitia celor 21.500 de porci din rezerva de stat pastrata de ferma de la Peris, etichetata drept "fenomen periculos" de Administratia Rezervelor Statului

Actionar nou. Familia Misaila din Predeal, rude cu primarul PSD din Focsani - Cristi Misaila, ajung sa detina un pachet de 28% din actiunile Romsuintest. Actiunile sunt obtinute prin aport de capital in baza unor contracte de consultanta prin care complexului din Peris ii sunt indicate societati de la care sa cumpere furaje. Totodata, familia Misaila isi asuma si conducerea societatii.

Ferma cedata de stat angajatilor si SIF. Pana la intrarea familiei Misaila in actionariat, statul cedase complexul prin programul de privatizare in masa catre SIF Muntenia si catre proprii angajati ai complexului zootehnic de la Peris care au format Pas Romsuintest 2001. Conducerea fermei a fost asigurata pana in 2009 de fosti directori ai complexului.

Tel Drum devine furnizor. La sfarsitul acestui an sunt primele contracte intre Romsuintest si Tel Drum, prin care compania specializata in primul rand in constructii devine furnizor de furaje pentru societatea din Ilfov.

Actionar nou. In noiembrie 2009 sunt inregistrate la Registrul Comertului contracte prin care cei sase actionarii semnificativi ai Romcip SA isi vand actiunile catre Petre Pitis care aduna aproape 52% din drepturile societatii. Acesta este tocmai directorul general si presedintele Consiliului de Administratie de la Tel Drum. Din contractele de cesiune ale actiunile pe care Hotnews le-a obtinut, reiese ca actionarii au primit valoarea nominala a actiunilor. Adica in total, suma de 300.000 de lei. Romcip avea o cifra de afaceri de noua milioane de lei.

Ferma cedata de stat angajatilor. Ca si Romsuintestul, si Romcip-ul a fost cedat de stat catre proprii salariati in urma cu aproape un deceniu fata de anul 2009. Inainte de a prelua Petre Pitis aceasta ferma de porci, actionariatul era urmatorul: directorul societatii, Lucretiu Cracea, avea 24.9998%, iar o lista cu 117 actionari, angajati ai Romcip SA, detinea 75,0002%.