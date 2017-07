Inspectia judiciara verifica daca procurorii DNA i-au cerut Anei Maria Patru sa faca denunturi impotriva lui Dragnea si Sebastian Ghita

Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si efectueaza verificari prealabile in legatura cu afirmatiile fostei sefe a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, care sustine ca procurorii DNA Ploiesti i-ar fi cerut sa faca denunturi impotriva lui Liviu Dragnea si Sebastian Ghita, relateaza Agerpres.





"La 12 iulie, Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmatiilor doamnei Ana Maria Patru, publicate in mass-media, in care se relateaza aspecte ce tin de modalitatea de instrumentare a unui dosar aflat pe rolul DNA - Structura Teritoriala Ploiesti. Inspectorii judiciari desemnati in cauza urmeaza sa efectueze verificari prealabile pentru a se stabili daca exista indiciile comiterii vreunei abateri disciplinare de catre procurori de la DNA - ST Ploiesti", se arata intr-un raspuns al Inspectiei Judiciare la solicitarea Agerpres.