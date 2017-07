ANAF a recuperat 14,7% din prejudiciul stabilit in dosarul ICA. De ce nu sunt valorificate fostele sedii ale antenelor

De ce nu sunt valorificate imobilele?

Alte surse de bani: imprumuturile acordate de Voiculescu

Statul nu a reusit inca sa valorifice in nici un fel imobilele supuse confiscarii speciale, in conditiile in care acestea sunt evaluate la o suma care depaseste jumatate din valoarea prejudiciului total constatat de instanta. Este vorba despre fostele sedii ale Antenelor, situate pe soseaua Bucuresti – Pitesti, si mai multe imobile din strada Garlei pe care omul de afaceri Dan Voiculescu le-a obtinut in urma privatizarii ICA. Toate cele patru imobile din zona Baneasa sunt evaluate, in conditiile contestate de firmele controlate de familia Voiculescu, la suma totala de aproape 146 de milioane lei, potrivit unui document citat de Centrul de Investigatii Media (CIM).Teoretic, pe hartie, terenurile si cladirile au intrat in proprietatea statului inca din septembrie 2014. In pratica, unele dintre imobile au intrat efectiv in proprietatea statului abia in februarie 2016, cand ANAF a notificat Antena 1 si Antena 3 sa evacueze sediile confiscate. Intarzierea a fost cauzata de o serie de procese deschise de firmele care opereaza televiziunile fondate de familia Voiculescu in care sustineau ca au intaietate pentru inchirierea sau achizitia cladirilor din Baneasca.Dupa ce imobilele au fost evacuate, firmele familiei Voiculescu au profitat de faptul ca din comisia de evaluare a imobilelor nu a facut parte si un reprezentat al detinatorului imobilul, asa cum cere o ordonanta de guvern din 2007 (art. 6, alin. 4), si au dat in judecata statul, reusind sa castige in prima instanta, noteaza CIM . Dosarul se afla in prezent in faza de apel. Totusi, un Ordin al ANAF intrat in vigoare in ianuarie 2017 a schimbat componenta comisiei de evaluare, in sensul in care prezenta detinatorului nu mai este obligatorie.Pentru recuperarea prejudiciului, statul a inceput sa caute imprumuturile pe care Dan Voiculescu le-a acordat de-a lungul timpului. Unul dintre acestea, acordat deputatului Daniel Constantin in doua transe, in perioada 2007-2008, are o valoare de 295.000 de euro. In urma cu doua saptamani, instanta a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor lui Daniel Constantin in contul datoriei catre Dan Voiculescu.Un alt imprumut, de asemenea contestat in instanta, are o valoare de 695.000 lei si a fost acordat de omul de afaceri lui Mihai Gadea si sotiei acestuia.Sume importante de bani ar putea fi recuperate din imprumuturile acordate de Dan Voiculescu membrilor familiei, insa banii sunt blocati pana cand creantele vor deveni scadente. Pana in ultima zi a aunului 2023, fiica cea mare a omului de afaceri, Camelia Voiculescu, trebuie sa-i inapoieze tatalui un imprumut de 12.440.000 lei. Tot la finele lui 2023 devine scadenta si datoria de 2,7 milioane de dolari pe care Elena Voiculescu o are la sotul sau, potrivit CIM Dan Voiculescu a fost eliberat conditionat martea trecuta. La plecarea din Spitalul Universitar de Urgenta, unde fusese internat pentru ocluzie intestinala, el a afirmat ca in dosarul ICA nu exista “niciun prejudiciul”, deoarece “decizia va fi demontata de justitia romana”. Omul de afaceri a fost eliberat conditionat la aproape trei ani de la pronuntarea sentintei definitive in dosarul ICA, fiind condamnat la zece ani de inchisoare.In dosarul "ICA" au mai fost condamnati fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de inchisoare si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare. Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat conditionat in 26 septembrie, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa.