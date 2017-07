Mihai Tudose va prezenta in scurt timp o solutie pentru dotarile politistilor, in functie de constrangerile bugetare: “Este necesar un Statut al politistului care sa defineasca foarte clar drepturile acestei profesii”

Prim-ministrul Tudose a spus, in urma discutiilor cu sindicalistii din Politie,ca intelege solicitarile sindicatului cu privire la dotarile de care au nevoie politistii si va prezenta in scurt timp o solutie,iar cu privire la asigurarea medicala acesta a subliniat ca ea trebuie sa fie in concordanata cu riscurile pe care le presupune profesia. Totodata, Tudose a arata ca este necesar un Statut al politistului care sa defineasca foarte clar drepturile si aspectele specifice acestei profesii. Discutia a avut loc in contextul in care un politist a fost injunghiat mortal joi seara in Suceava in timp ce patrula.









Premierul Mihai Tudose a subliniat, in urma intalnirii de luni cu reprezentantii Sindicatului National al Agentilor de Politie, ca "este necesar un Statut al politistului, elaborat impreuna cu reprezentantii structurilor asociative ale acestora , si care sa defineasca foarte clar drepturile si aspectele specifice acestei profesii. Un aspect important s-a referit la modificarile ce trebuie facute cu privire la asigurarea medicala, astfel incat aceasta sa fie in concordanta cu riscurile pe care le presupune profesia de politist", arata un comunicat de presa al Guvernului.









Prim-ministrul Tudose a spus ca intelege solicitarile sindicatului cu privire la dotarile de care au nevoie politistii si "va prezenta in scurt timp o solutie, urmare a unei analize cerute ministrului Afacerilor Interne, si care sa tina cont de constrangerile bugetare".





In ceea ce priveste necesarul de personal, premierul a mentionat rolul Comitetului interministerial constituit joi, printr-o Ordonanta adoptata de Guvern, este tocmai acesta de a audita posturile din administratie, inclusiv pe cele din politie, si de a veni cu solutii astfel incat in fiecare domeniu sa existe eficienta a personalului. Totodata, prim-ministrul s-a aratat deschis, potrivit comunicatului citat, la propunerea reprezentantilor Sindicatului National al Agentilor de Politie din Romania de a flexibiliza modul si perioada de scolarizare a agentilor de politie astfel incat promovarea in cariera sa se faca treptat si sa se bazeze si pe activitatea practica la locul de munca.





Nu in ultimul rand, prim-ministrul Tudose a transmis reprezentantilor sindicatului politistilor ca a cerut ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, o analiza si solutii cu privire la solicitarea lor de majorare a salariilor.





Intalnirea cu reprezentantii Sindicatului National al Agentilor de Politie din Romania a avut loc pentru a discuta despre drepturile si obligatiile politistilor in vederea luarii unor masuri care sa conduca la evitarea situatiilor de genul celei petrecuta la Suceava cand un agent de politie care patrula in gara Burdujeni a fost injunghiat mortal de un tanar.