Constanta: 18 sirieni care au intrat ilegal in Romania, prinsi de catre politistii de frontiera

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in 22 iulie, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, aflati in timpul serviciului in zona de frontiera, au observat un microbuz care venea dinspre Bulgaria si se indrepta cu viteza spre Romania."Un echipaj al Politiei de Frontiera a monitorizat deplasarea mijlocului de transport si dupa ce a intrat ilegal in Romania, a urmarit si blocat microbuzul, pe un camp de pe directia localitatii Independenta. In momentul opririi, doi barbati au sarit din vehicul si au alergat spre lanurile de porumb din apropiere, indreptandu-se spre teritoriul statului vecin. Politistii de frontiera au constatat ca in microbuz se aflau 18 persoane de origine afro - asiatica, care nu posedau documente de identitate", se arata in comunicat.Persoanele respective au fost duse la sediul SPF Negru Voda pentru continuarea cercetarilor.Astfel, oamenii legii au stabilit ca este vorba despre cetateni sirieni, 14 adulti, cu varste cuprinse intre 19 si 42 de ani, si patru minori, cu varste cuprinse intre zece si 16 ani.In prezenta unui traducator autorizat, adultii au declarat politistilor de frontiera ca intreg grupul a plecat din Siria si a stat in Istanbul aproximativ 15 zile, iar in urma cu trei zile au platit unor calauze, ale caror date de identitate nu le cunosc, suma de 700 dolari/persoana, cu scopul de a fi transportati clandestin pana in Germania. Ei au ajuns in Bulgaria si pe data de 21 iulie, au fost urcati in autoutilitara in care au calatorit pana in momentul in care au fost prinsi.Politistii de frontiera continua investigatiile, impreuna cu autoritatile din Bulgaria, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in activitatea infractionala.In cauza, politistii de frontiera, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta efectueaza cercetari pentru comiterea infractiunilor de intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei si trafic de migranti.In baza acordului romano - bulgar, cele 18 persoane au fost predate autoritatilor din tara vecina pentru continuarea cercetarilor.