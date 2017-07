Platforma Romania 100: Ministerul Sanatatii reintroduce prin Ordin numirile "din pix". Noua propunere abroga intreaga metodologie de selectie pe criterii obiective a membrilor comisiilor de specialitate

Noul proiect de act normativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sanatatii

Potrivit sursei citate, noua propunere a ministrului Bodog modifica Ordinul 1355/2016 din 9 decembrie 2016, semnat de fostul ministru Vlad Voiculescu."Ordinul 1355/2016 este de importanta cruciala pentru sistemul public de sanatate dat fiind ca, pentru prima data in istoria post-decembrista, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii sunt selectati printr-un proces transparent, care tine cont de criterii de profesionalism si integritate", afirma Romania 100.Mai mult, arata sursa citata, acelasi ordin semnat de Vlad Voiculescu a introdus posibilitatea ca medicii cu cetatenie romana care lucreaza in afara tarii sa poata participa la procesul de selectie, precum si posibilitatea ca reprezentantii pacientilor sa fie invitati la sedintele de lucru ale comisiilor de specialitate.Conform ordinului semnat in decembrie 2016, explica ONG-ul, profesionalismul candidatilor este evaluat "pe baza unui punctaj transparent, care tine cont de criterii precum: activitatea clinica si didactica, prezenta atestatelor si supraspecializarilor, experienta profesionala internationala, publicarea de articole si de carti medicale, desfasurarea de studii clinice, colaborarile cu organizatii nonguvernamentale ale pacientilor. Acest punctaj permite realizarea unui clasament al candidatilor".In schimb, prin propunerile curente ale Ministerului Sanatatii de modificare a OMS 1355/2016,, atrage atentia Platforma Romania 100."Oamenii sunt cei ce fac intotdeauna diferenta. Comisiile de specialitate au fost de-a lungul timpului populate cu profesionisti adevarati, dar si cu medici fara merite deosebite, fara nicio experienta sau recunoastere interna sau internationala si cu grave probleme de integritate. Medicii romani care profeseaza in sisteme performante din strainatate nu au fost invitati si acestora nu li s-a permis niciodata sa contribuie, desi atat pacientii cat si profesionistii din Romania ar fi putut beneficia de cunostintele si experienta lor!", afirma Vlad Voiculescu, fost ministru al sanatatii in guvernul Ciolos.Platforma Romania 100 solicita astfel Ministrului Sanatatii aplicarea Ordinului 1355/2016 in forma sa actuala.ONG-ul precizeaza totodata ca propunerile sale, precum si solicitarea organizarii unei dezbateri publice pe marginea proiectului de act normativ, conform legii, au fost inaintate Ministerului Sanatatii."In anul 2016, in sistemul sanitar romanesc lucrau 57.300 de medici, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Incepand cu anul 2007, si-au manifestat dorinta de a lucra in afara tarii peste 43.500 de cadre medicale, in a caror pregatire statul roman a investit circa 3,5 miliarde de lei. De asemenea, sondajele arata ca aproximativ 85% din absolventii de medicina vor sa profeseze in strainatate.Medicii romani lucreaza si sunt apreciati in majoritatea centrelor medicale mari din Europa si din lume. In absenta unor masuri concrete de a motiva personalul medical sa practice in Romania, numarul acestora va creste considerabil", mai arata Romania 100.