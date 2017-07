Carmen Dan: Trebuie sa avem o legislatie care sa sustina autoritatea politistului. In sensul acesta vom actiona in perioada urmatoare

"Trebuie sa aducem oameni bine pregatiti in Politie, trebuie ca astfel de situatii sa nu se mai intample, trebuie sa avem mijloace de interventie cu care politistii sa poata interveni atunci cand aplica legea, trebuie sa avem o legislatie foarte bine conturata care sa sustina autoritatea politistului. In sensul acesta vom actiona in perioada urmatoare", a spus Carmen Dan, care a fost prezenta la inmormantarea politistului Sorin Vezeteu, ucis in timpul misiunii in Gara Suceava.Ministrul a aratat ca luni, la ora 10.30, a convocat sindicatele reprezentative, ocazie cu care se va lua in discutie si statutul politistului."Imi doresc sa vina toti cei care simt nevoia unei discutii deschise cu ministrul si cu echipa de conducere de la Ministerul de Interne. Pentru ca s-a tot vorbit de statutul politistului in ultima vreme si pentru ca eu insami am constatat ca s-a vorbit, dar nu s-a facut mai nimic, vreau sa invit pe toti cei care sunt in strada in fiecare zi si se confrunta cu aceste probleme serioase, cei care sunt expusi riscului, sa-si aduca contributia. Este o invitatie publica pe care o lansez politistilor din zona rurala, de la Rutiera, de proximitate, de la Transporturi. Sunt cei care lucreaza in domenii extrem de sensibile si sunt cei care intr-adevar nu au nici sustinerea autoritatii si nici mijloacele necesare ca sa-si desfasoare activitatea in bune conditii si sa se simta protejati", a aratat ministrul, adaugand ca doreste ca "statutul politistului sa nu plece de la minister, ci sa ajunga la minister".Totodata, Carmen Dan a subliniat ca trebuie acoperit necesarul deficitului de resursa umana."Indiferent cat de greu ne este, trebuie sa admitem ca in prezent politistii sunt singuri in multe situatii, in patrula, pentru ca nu exista personal (...) Lucrul asta nu se poate schimba maine, dar cum pana acum am reusit, in cateva luni, sa aducem o parte din oameni in sistem, doresc ca si de acum sa avem o abordare pe termen, ce putem face imediat si ce putem face in timp pentru a acoperi acest foarte mare deficit", a spus Carmen Dan.Potrivit acesteia, o alta preocupare a ministerului o reprezinta dotarea cu echipament de interventie."Gandim intr-o perioada imediata sa gasim solutii pentru ca politistii sa fie dotati cu minimul din ce putem sa dotam acum. Ma refer la veste antiinjunghiere, ma refer la o parte din masinile cu care ei trebuie sa se deplaseze la interventii", a spus Dan.In opinia ministrului, sustinerea legislativa a acestei categorii este foarte importanta si de aceea, impreuna cu ministerele de Finante si Justitie, va cauta solutii pentru a aduce imbunatatiri."Indiferent cat de mult ne dorim sa avem oameni in sistem si sa aiba tot ce trebuie pentru a putea interveni, este necesar sa fie sustinuti si de legislatie. Discutam de asezarea ultrajului asa cum este normal, de infractiunea de tulburare a linistii publice, de uzul de arma. Sunt multe aspecte care trebuie, cu sprijinul si a altor ministere, pentru ca nu ne putem doar propune, trebuie sa si realizam si aici rolul important il au colegii de la Finante si de Justitie", a spus Dan.