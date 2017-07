Politia de Frontiera: In prima jumatate a anului au fost descoperiti 2.500 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita

Romania, comparativ cu frontierele altor state U.E., nu s-a confruntat cu un aflux masiv de persoane care incearca sa treaca fraudulos granita, dar situatia a fost si este atent monitorizata, afirma Politia de Frontiera.





In primele sase luni ale anului 2017, in urma actiunilor de supraveghere si control ale frontierei de stat, politistii de frontiera au depistat, in zona de competenta, 2.474 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, din care 1.437 pe sensul de intrare in tara si 1.037 straini pe sensul de iesire din tara.





Anul trecut, in aceeasi perioada, au fost depistati actionand ilegal la frontiera 507 cetateni straini - 374 pe sensul de intrare si 133 pe sensul de iesire.





Astfel, la inceputul acestui an, s-a constatat o crestere a numarului persoanelor care au incercat sa intre ilegal in tara pe la frontiera cu Serbia, comparativ cu anul trecut, fapt pentru care supravegherea granitei in acea zona a fost intarita. Aceste masuri au descurajat grupurile de migranti, astfel incat, spre sfarsitul perioadei analizate, tentativele de intrare ilegala in Romania, pe la "frontiere verde" au scazut considerabil.





Din numarul total al persoanelor implicate in migratia ilegala, cele mai multe au fost organizate in 353 de grupuri de migranti in care au fost identificati 134 de traficanti.





De asemenea, au fost depistate 80 de persoane (24 de cetateni romani si 56 de cetateni straini) implicate in activitati de calauzire.





Dintre modalitatile de incercare de intrare/iesire ilegala in/din Romania folosite mai des de migranti au fost: tentativa de trecere ilegala la frontiera "verde", ascunderea in mijloace de transport si utilizarea documentelor false/falsificate.

In ceea ce priveste nationalitatea persoanelor depistate in tentativa de trecere ilegala a frontierei, se constata ca provin din urmatoarele tari: Irak, Siria, Pakistan, Afganistan, Iran, Turcia, India, Kosovo, Bangladesh si Palestina.