Seful Directiei Judetene de Paza Constanta, cercetat penal pentru ca s-a comportat agresiv in trafic cu o arma airsoft. Acesta ar fi fost baut, la fel ca soferul masinii in care se afla

Directorul Directiei Judetene de Paza Constanta, Lucian Titi Giurca, este cercetat penal si administrativ fiind suspectat ca, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice si era pasager intr-o masina, s-ar fi comportat agresiv in trafic cu o arma de airsoft. Soferul masinii, un angajat al aceleiasi institutii, este cercetat pentru ca avea o alcoolemie de 0,56 la mie in aerul expirat, potrivit News.ro.





Potrivit anchetatorilor, la sfarsitul acestei saptamani, politistii Sectiei 1 din Constanta au depistat in trafic un barbat de 27 de ani, care conducea un autovehicul al unei institutii publice din Constanta fiind sub influenta bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie de 0,56 la mie in aerul expirat.





De asemenea, in masina se afla un alt barbat de 40 de ani, despre care politistii au banuit ca s-ar fi aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care detinea o arma de tip airsoft si manifesta cu aceasta un comportament agresiv in traficul rutier.





Soferul este cercetat penal pentru conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, fiind amendat cu suma de 3.000 de lei pentru impiedicarea politistilor sa isi indeplineasca atributiile de serviciu.





Pasagerul a fost amendat cu 2.000 de lei, iar arma de tip airsoft a fost confiscata.





Soferul respectiv este angajat al Directiei Judetene de Paza, iar pasagerul este Lucian Titi Giurca, seful acestei institutii.





Directia Judeteana de Paza este o institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean (CJ) Constanta.





Conducerea CJ Constanta a transmis ca, in paralel cu ancheta organelor judiciare, a fost inceputa si o ancheta administrativa interna, iar in cazul in care acuzatiile se dovedesc a fi adevarat atunci conducerea Directiei Judetene de Paza va fi demisa.





"Nu voi tolera niciunui angajat fapte care sa aduca prejudicii de imagine institutiilor statului. Directia Judeteana de Paza este o institutie unde ordinea si corectitudinea trebuie sa primeze. Reprezentantii acesteia trebuie sa se comporte in concordanta cu normele legale si morale. Nu accept si nu voi accepta niciodata fapte de aceasta natura din partea niciunui reprezentant al Consiliului Judetean Constanta", a transmis presedintele CJ, Marius Horia Tutuianu.