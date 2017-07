Peste 1.800 de persoane, cercetate in primele 6 luni ale anului pentru comiterea de infractiuni silvice

In urma a peste 8.500 de actiuni coordonate de Politia Romana in primele sase luni ale anului 2017, au fost confiscati aproape 35.000 de metri cubi de material lemnos, pentru care nu existau documente legale justificative, informeaza Inspectoratul General.





Politistii au cercetat in aceasta perioada, peste 1.800 de persoane pentru comiterea de infractiuni silvice si au aplicat aproximativ 8.500 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproape 16.000.000 de lei.





Avand in vedere implicatiile deosebite asupra mediului inconjurator, ecosistemului si economiei nationale, asigurarea integritatii fondului forestier a reprezentat permanent o prioritate de actiune pentru Politia Romana, care, prin structurile sale specializate de ordine publica, a intreprins numeroase activitati pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice.





Activitatile ilegale din domeniul silvic pot fi impartite in taieri de arbori pusi in valoare cu incalcarea dispozitiilor legale, taieri de arbori nepusi in valoare (fara drept), evaziunea fiscala generata de comertul ilegal cu material lemnos, falsul si uzul de fals pentru inlesnirea activitatilor ilegale din domeniul forestier (amenajarea padurilor, punerea in valoare, taierea, transportul, prelucrarea si comercializarea).





La nivel national, in primele sase luni ale acestui an, Politia Romana a efectuat 25.650 de controale, in baza a 8.541 de planuri de actiune, pentru prevenirea si combaterea taierilor ilegale de arbori din paduri si a faptelor ilegale asociate din circulatia, depozitarea, prelucrarea si comercializarea materialului lemnos.





In cadrul actiunilor coordonate de Politia Romana, au fost angrenate efective de politie din cadrul inspectoratelor de politie judetene, politisti de frontiera, specialisti din cadrul garzilor forestiere, din cadrul directiilor silvice, ai comisariatelor judetene de mediu, reprezentanti ai inspectoratelor teritoriale de munca, precum si specialisti ai structurilor silvice private.





Astfel, au fost verificate 566 de instalatii de debitat, 954 de exploatari forestiere, 811 depozite si 189 de ocoale silvice/structuri subordonate, 1.226 de targuri, piete si oboare, precum si 50.750 de mijloace de transport de material lemnos.





In urma acestor actiuni, in primele 6 luni ale acestui an, a fost confiscata cantitatea totala de 34.231 de metri cubi de material lemnos.





In perioada analizata au fost aplicate 8.541 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 15.940.340 de lei.





Dintre acestea, 8.473 au fost aplicate pentru incalcari ale Legii 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, 44 la Legea nr. 211/2011 privind deseurile rezultate din prelucrarea materialelor lemnoase, iar 24 la H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund.





Dintre cele 3.540 de infractiuni silvice sesizate in primele 6 luni ale anului 2017, 1.462 de infractiuni silvice au fost sesizate din oficiu, ca urmare a intensificarii actiunilor politistilor in teren.





De comiterea acestora sunt banuite si au fost cercetate 1.819 persoane, impotriva a 98 fiind dispuse masuri preventive.





Totodata, in aceasta perioada, structurile de ordine publica au verificat 1.436 de cazuri privind transportul ilegal de materiale lemnoase, semnalate prin apelurile S.N.U.A.U 112. Dintre acestea, 158 au fost confirmate, astfel, au fost aplicate 223 de contraventii, in valoare totala de 516.000 de lei.





Ca masura suplimentara, a fost dispusa indisponibilizarea a 314 autovehicule si a 678 de atelaje. De asemenea, au fost ridicate, in vederea confiscarii, 352 de ferastraie mecanice, care ar fi fost folosite la comiterea de ilegalitati.