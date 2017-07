Vicepremierul rus ironizeaza Chisinaul, care nu il lasa sa vina cu un avion militar in R. Moldova: Pot sa vin cu motocicleta sau cu elicopterul, sa aleaga ei

Vineri, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip si presedintele Parlamentului Andrian Candu au declarat in fata jurnalistilor ca ii vor spune ¬bun venit¬ in Republica Moldova, pentru a lucra in beneficiul celor doua tari, dar survolarea spatiului aerian al Moldovei cu avion militar este imposibila.Drept replica, Rogozin a postat pe pagina sa de Facebook doua fotografii pe care apare alaturi de o motocicleta si in cabina elicopterului."Prim-ministrul Republicii Moldova considera ca Rogozin nu trebuie sa vina in Moldova cu avion militar. Bine. Atunci este alegerea autoritatilor moldovenesti: elicopter sau motocicleta?", a scris Rogozin. Ministerul de Externe de la Chisinau a transmis saptamana aceasta delegatiei ruse conduse de vicepremierul Dmitri Rogozin sa-si anuleze venirea in Republica Moldova pentru a participa la aniversarea a 25 de ani de la desfasurarea operatiunii de mentinere a pacii pe Nistru.Portalul Deschide.md a scris ca ministrul moldovean de Externe, Andrei Galbur, i-a inmanat miercuri ambasadorului Rusiei la Chisinau o scrisoare prin care anunta refuzul autoritatilor ca delegatia rusa sa traverse spatiul aerian al Republicii Moldova cu avioane militare care urmau sa aterizeze atat la Chisinau, cat si la Tiraspol.Rogozin, cunoscut pentru atitudinea sa ostila fata de autoritatile pro-europene de la Chisinau si un sustinator deschis al independentei regiunii separatiste Transnistria, a amenintat vineri Republica Moldova cu un razboi, la fel ca cel din 2008 din Georgia , dupa ce Parlamentul moldovean a adoptat o declaratie privind retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul tarii.Amintim ca o aeronava Aeroflot la bordul careia se afla vicepremierul rus Dmitri Rogozin a traversat, pe 23 decembrie 2016, spatiul aerian al Romaniei , cu destinatia Chisinau, unde demnitarul rus trebuia sa participe la investirea noului presedinte al Republicii Moldova. In cele din urma, aeronava nu a mai putut ateriza la Chisinau din cauza cetii. Rogozin se afla pe lista demnitarilor rusi impotriva carora UE a impus sanctiuni, printre acestea numarandu-se si interdictia de a intra in spatiul aerian, dar el nu a incalcat sanctiunile pentru ca aeronava la bordul careia se afla era una comerciala, iar in acest caz nu se aplica sanctiunile.