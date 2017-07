UPDATE Premierul Mihai Tudose: Nu remaniez pe nimeni; i-am cerut un raport ministrului Sanatatii Florian Bodog

"I-am solicitat domnului ministru Florian Bodog un raport despre tot sinopsisul la vaccinarile din Romania, incepand de la situatia producerii vaccinurilor, incepand de la Institutul Cantacuzino, terminand cu importurile si cu ce avem in depozite. Dupa aceea, daca vaccinurile respective stau intr-un depozit in Bucuresti ori s-au distribuit in tara, este un alt subiect, si apoi cine trebuia sa faca vaccinarea propriu-zisa. Daca medicul de familie s-a dus la familia respectiva, are o statistica privind copiii nevaccinati? Sunt nevaccinati pentru ca au refuzat parintii sau pentru ca nu a ajuns nimeni la ei? Si atunci, am un prim caz: vaccinul este in tara, a ajuns in localitatea in care trebuia sa ajunga, s-a dus medicul la familie, familia a refuzat. Dar pot aparea si nenorociri de genul: nu a fost vaccinul, vaccinul a sta in depozit, vaccinul este in tara, nu a stat in depozit s-a dus in localitatea respectiva, dar nimeni nu s-a ocupat sa si vaccineze. Situatia ar trebui sa fie foarte clara, dar, din pacate, nu este", a afirmat Tudose, precizand ca acesta este motivul pentru care doreste un raport cat mai amanuntit si intr-un termen cat mai scurt.Reactia premierului vine dupa ce au aparut informatii privind o posibila schimbare din functie a ministrului Sanatatii, Florian Bodog.Sursele citate au afirmat ca in functie de cum va arata raportul, premierul Mihai Tudose va decide daca il remaniaza sau nu de ministrul Sanatatii.In sedinta de guvern din 13 iulie premierul Mihai Tudose s-a aratat ingrijorat de cifrele care indica faptul ca in Romania sunt aproximativ 260.000 de copii care nu au fost vaccinati impotriva rujeolei si poliomielitei, in conditiile in care vaccinurile sunt suficiente pe piata. Tudose i-a dat un termen limita ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru a gasi o cale ca parintii sa fie informati corect despre importanta vaccinarii."Saptamana viitoare, dar cel tarziu saptamana viitoare, sa aveti, impreuna cu presa din Romania, (...) sa stabiliti un procedeu prin care sa inteleaga toti romanii ca trebuie sa fie vaccinati copiii. Nu se poate asa ceva. Inteleg ca vaccinurile le avem, dar nu reusim sa ajungem cu ele la destinatar", i-a spus Tudose ministrului Sanatatii.Totodata, Tudose l-a certat pe secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Rares Trisca, la ultima sedinta de guvern , pentru documentele intocmite pe tema spitalelor regionale si a Institutului Cantacuzino, spunandu-i sa nu mai aprobe din cap "asa amplu" ce i se spune, pentru ca nu este de acord cu "ce a scris" si s-ar putea sa "plece acasa".La ultima sedinta de Executiv, premierul Mihai Tudose l-a apostrofat pe secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Rares Trisca: "Astazi vom stabili in domeniul Sanatatii doua comitete interministeriale, unul pentru spitalele regionale si unul pentru Institutul Cantacuzino. Nu dati din cap foarte amplu, domnule secretar de stat, pentru ca nu sunt foarte de acord cu ce ati scris si s-ar putea sa plecati acasa inapoi", a spus Mihai Tudose.