Adrian Tutuianu: Legislatia va fi modificata; industria nationala de aparare sa aiba prioritate, fara a incalca regulile europene. Voi promova proiecte de lege prin care sa realizam rapid achizitii pentru dotarea armatei

"Voi modifica impreuna cu Ministerul Economiei legislatia in asa fel incat industria nationala de aparare sa aiba prioritate, fara a incalca regulile europene privind transparenta achizitiilor. Am avut si cu Consiliul Concurentei o discutie pe acest subiect, pentru ca nu vreau sa avem apoi proceduri de infringement pe subiecte de tipul asta", a spus Tutuianu, citat de Agerpres.Ministrul a subliniat ca "trebuie sa avem o industrie de aparare puternica", in interesul securitatii nationale."In interesul securitatii nationale, trebuie sa avem o industrie de aparare puternica, de stat si privata, nu facem niciun fel de diferenta intre capitalul social. Este de dorit ca armata sa aiba cat mai multe solutii de dotare si inzestrare din productia nationala, pentru ca in caz de conflict e greu sa te duci sa ceri la altul peste mari si tari sau sa te duci, de exemplu, sa iei pulbere pentru munitie din Serbia (...). Si atunci trebuie sa ai propria fabrica de pulberi in Romania. Ea a existat, din pacate a fost inchisa din cauza deciziilor manageriale proaste luate in astia 25 de ani", a mai spus Tutuianu.Ministrul Apararii a mai declarat sambata la Targoviste ca va promova in toamna aceasta unul sau mai multe proiecte de lege, pe baza carora sa poata fi realizate rapid achizitii pentru o dotare mai buna a Armatei Romane, scrie Agerpres.Tutuianu a subliniat ca se refera la dotari incepand cu rachete pana la mijloace de transport."Voi promova in toamna aceasta unul sau mai multe proiecte de lege, o sa vad cum decurg anumite lucruri, prin care sa putem sa realizam rapid achizitii care sa contribuie la o dotare mai buna a Armatei Romane. De ce proiecte de lege? Pentru ca vom face achizitii intr-un regim care nu e concurential, adica nu vom face licitatii publice, sa fiu mai exact, sa nu se interpreteze gresit, vom urmari cel mai bun pret. Dar vom face achizitii directe. Din dorinta de a fi foarte transparent, o sa vin cu proiect de lege in Parlament. Si Parlamentul va decide ce cumparam si daca cumparam. Sunt proiectele prioritare de care am vorbit, incepand cu cel cu rachetele si terminand, daca vreti, cu achizitia unor camioane sau alte mijloace de transport pentru armata", a precizat el.Ministrul Apararii a mai declarat ca a cerut Statului Major General sa evalueze nevoile de cladiri si terenuri ale Armatei pe urmatorii 20 de ani, dupa ce a primit mai multe solicitari de la administratii locale pentru a ceda unele terenuri sau cladiri detinute de Armata, relateaza Agerpres.Intrebat de jurnalisti despre solicitarea Consiliului Judetean Dambovita de a primi in proprietate Casa Armatei din Targoviste pentru a putea reabilita cladirea, Tutuianu a spus ca are o strategie unitara pentru toate cererile de acest fel pe care le-a primit de la autoritati locale din tara."Raspunsul este acelasi pe care il voi da tuturor unitatilor administrativ-teritoriale. Am solicitari din toata tara, sunt contracte in curs sau sunt cedari de terenuri, de imobile pentru care UAT-urile (unitatile administrativ-teritoriale - n.r.) aveau obligatii si nu si le-au indeplinit. Si va dau exemple: la Timis mi s-a cerut Comandamentul de garnizoana, la Arad s-a cerut o unitate militara din interiorul orasului, Consiliul Judetean Ilfov mi-a cerut sa mut un depozit de munitie, sa le dau terenul sa faca un parc industrial tehnologic, Primaria Slatina a preluat in urma cu cativa ani o unitate militara, voiau sa faca locuinte, nu au facut nimic si au venit sa le prelungesc contractul, Primaria Sectorului 5 vrea 100 de hectare din Bucuresti, va dati seama ca e o valoare extraordinara, este vorba de suta de hectare care a mai fost data Primariei Sectorului 5 cand era o combinatie letala Marian Vanghelie - Udrea, in 2011, trebuiau sa construiasca un cartier de locuinte acolo si 25% din locuinte sa dea Armatei", a spus Tutuianu.Ministrul Apararii a adaugat ca a cerut o situatie de la Statul Major General cu privire la necesarul de cladiri si terenuri ale Armatei pentru urmatorii 20 de ani."Ca principiu: le-am cerut celor de la Statul Major General sa evalueze nevoile de cladiri si terenuri ale Armatei pe urmatorii 20 de ani si sa imi spuna ce nu poate fi dat, pentru ca interesul de securitate nationala este cel mai important pentru toata lumea. Al doilea lucru pe care l-am cerut, sa imi spuna, pe solicitarile existente, ce putem cere la schimb, Armata are si ea nevoi: locuinte, repararea unor imobile ale Armatei, constructia unor lucruri pentru Armata. Si va dau exemplul din Dambovita, unde am primit unitatea militara de la Titu, unde e acum Renault si am construit un hangar la Otopeni pentru armata, e cel mai modern hangar. Deci, in modul asta voi aborda, inclusiv solicitarea de la Dambovita", a afirmat Tutuianu.