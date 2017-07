Patriarhia: Sfantul Sinod va sanctiona ferm orice caz major de imoralitate aparut in randul clerului inalt /  Vom analiza cu maxim discernamant posibilele cazuri smintitoare de coruptie morala

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca Sinodul BOR "va analiza si sanctiona ferm orice caz major de imoralitate aparut in randul clerului inalt", adaugand ca preotii implicati in scandalurile publice din ultima perioada, "de crasa imoralitate", trebuie "sa-si asume situatiile scandaloase in care au ajuns, sa se autosuspende din functiile pe care le au, daca stiu ca sunt cu adevarat vinovati, si sa nu faca un si mai mare rau Bisericii care le-a acordat candva increderea si o misiune la inaltimea careia nu s-au putut ridica".





"Este evident, toate aceste cazuri in cascada vor constitui un prilej de intensa reflectie a autoritatilor bisericesti la nivelul eparhiilor, dar si la nivelul Sfantului Sinod, in legatura cu selectarea mai riguroasa a tuturor celor ce urmeaza a fi alesi pe viitor in functii reprezentative in Biserica. Urmeaza o necesara perioada a cernerii celor ce reprezinta Biserica lui Hristos in societate. Cazurile punctuale(!) de crasa imoralitate sunt ale unor persoane care trebuie sa-si asume situatiile scandaloase in care au ajuns, sa se autosuspende din functiile pe care le au, daca stiu ca sunt cu adevarat vinovate, si sa nu faca un si mai mare rau Bisericii care le-a acordat candva increderea si o misiune la inaltimea careia nu s-au putut ridica", a afirmat Vasile Banescu.





El a precizat ca Patriarhia Romana va analiza "cu maxim discernamant posibilele cazuri smintitoare de coruptie morala" si toate acele persoane care "prin actiunile lor contribuie la discreditarea imaginii, a mesajului si a discursului public al Bisericii in societate".





"Sfantul Sinod va analiza si sanctiona ferm, de cate ori acest lucru se va impune, orice caz major de imoralitate aparut in randul clerului inalt, care prin consecintele lui mediatice va periclita increderea fireasca de care Biserica Ortodoxa Romana se bucura in societate. Nu trebuie ignorat insa nicio clipa, mai ales in contextul atat de regretabil si recent creat, raportul existent in orice institutie, acela dintre "uscaturi si padure".

Exact acele persoane din cler ajunse azi in centrul unor scandaluri mediatice nu reprezinta Biserica, iar plecarea lor din functiile pe care doar printr-o nefericita intalnire cu propria vocatie au ajuns sa le ocupe, va ajuta Biserica sa respire firesc si fertil duhovniceste in societatea pe care aceasta o slujeste cu demnitatea si devotamentul tuturor celor care o reprezinta cu adevarat", a mai spus Banescu.





In ultima perioada, clerici ai Bisericii sunt implicati in mai multe scandaluri sexuale.





Astfel, preotul Cristian Pomohaci, din judetul Mures, care este si cantaret de muzica populara, este cercetat pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un adolescent de 17 ani, cazul fiind preluat de Parchetul General. Totul a fost surprins intr-o inregistrare audio de 22 de minute, in care preotul incearca sa il convinga pe adolescent sa intretina relatii sexuale cu el si chiar sa mai aduca si alti tineri. Preotul Pomohaci a fost acuzat, in 2013, de practici neacceptate de Biserica Ortodoxa precum exorcizarea, primind canon sa mearga o perioada la Manastirea Afteia pentru a se cai pentru faptele sale.





Un alt scandal este cel al episcopului Husilor, Corneliu Balgradean care a fost filmat in ipostaze intime cu un fost elev de la seminar, in prezent preot. Mitropolia Moldovei si Bucovinei i-a solicitat episcopului de Husi sa nu mai slujeasca Sfanta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti, ¬pana la proxima sedinta a Sfantului Sinod cand se va aborda acest subiect¬.





Cel mai recent caz este cel al staretului manastirii Prislop, din judetul Maramures, care este acuzat ca a purtat discutii cu tenta sexuala cu un fost student la Teologie. Fostul student a facut publica, pe internet, o discutie cu staretul Celestin. Inregistrarile au ajuns in atentia Episcopiei Maramuresului si Satmarului, care a decis ca preotul Celestin sa fie eliberat din functia de staret al manastirii si sa fie mutat. Parintele Celestin sustine insa ca are probe care il vor ajuta sa isi dovedeasca nevinovatia in instanta.





Un caz mai vechi, din 2009, este cel de la Manastirea Caldarusani, unde preotul Laurentiu Andreescu, care slujea de 20 de ani la manastire, si parintele Petroniu au fost implicati intr-un scandal sexual. Intr-o inregistrare video, preotul Laurentiu Andreescu aparea in pat cu Bogdan Enescu, de 26 de ani la acea vreme, un baiat caruia biserica ii oferise cazare la manastire. Conform spuselor tanarului, el a intretinut relatii sexuale nu doar cu preotul Andreescu, ci si cu parintele Petroniu, iar pe alti calugari care ii faceau avansuri sexuale a trebuit sa ii refuze din lipsa de timp.