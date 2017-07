Cluj: Doi cetateni unguri, acuzati ca au furat seifuri din case de schimb valutar si amanet, trimisi in judecata

Seif furat si spart in padure

Politistii din Cluj au finalizat cercetarile si au propus trimiterea in judecata a 2 cetateni maghiari, care ar fi sustras seifuri din case de schimb valutar si amanet, cauzand un prejudiciu de peste 260.000 de lei, informeaza Politia Romana





Seifurile, ascunse in padure, au fost recuperate de politisti si au fost efectuate perchezitii in Ungaria, la locuintele celor doi, fiind ridicate bunuri susceptibile a fi folosite la comiterea faptelor.





Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, cu sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au documentat activitatea infractionala a doi cetateni maghiari, care ar fi comis mai multe infractiuni de furt calificat, pe raza judetelor Cluj si Maramures, in perioada 2013-2014.





Din cercetari a reiesit ca, in lunile noiembrie 2013 si ianuarie 2014, cei in cauza, barbati, in varsta de 38 si 47 de ani, ar fi sustras doua seifuri din incinta unor case de schimb valutar si amanet, de pe raza municipiilor Cluj-Napoca si Baia Mare.





Acestia ar fi reusit sa patrunda in interiorul societatilor comerciale prin anihilarea sistemului de alarma, ruperea butucului yalei usii de acces, precum si spargerea unui perete.





Seifurile ar fi fost transportate in zone impadurite din Bihor si Maramures, unde ar fi fost taiate pentru a fi sustrasi banii si bunurile de valoare din interiorul lor, cauzandu-se astfel prejudicii in valoare de 189.450 de lei, respectiv de 51.000 de lei.





De asemenea, cei doi au fost cercetati pentru comiterea a doua tentative la infractiunea de furt calificat, dupa ce ar fi incercat sa sustraga un seif dintr-o casa de amanet din Cluj-Napoca, cauzand societatii, prin distrugeri, o paguba de aproape 25.000 de lei.





In luna noiembrie 2014, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, politistii romani, in colaborare cu autoritatile judiciare maghiare, au efectuat perchezitii la locuintele celor doi, din Ungaria.





In urma perchezitiilor, au fost descoperite instrumente care ar fi fost folosite la comiterea faptelor, precum si un carucior de marfa si un autoturism, susceptibile a fi folosite pentru transportarea seifurilor.





Politistii au colaborat cu autoritatile judiciare din Germania, in perioada in care cei doi au fost incarcerati in aceasta tara, pentru comiterea unei fapte similare.