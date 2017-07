Mii de persoane, asteptate in acest sfarsit de saptamana la Targul de Fete de pe Muntele Gaina

Targul este organizat de sute de ani in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie) si pastreaza caracteristicile traditionale autentice.





Organizatorii anunta, printr-un comunicat, cateva dintre ingredientele editiei din acest an - spectacole folclorice cu nume mari ale muzicii populare romanesti, concerte de muzica folk si muzica usoara, focuri de artificii si petreceri in aer liber.





"Targul de Fete de pe Muntele Gaina este pe drept cuvant un brand important al Romaniei, iar manifestarea este cunoscuta ca fiind cea mai mare sarbatoare populara in aer liber. In vechime sarbatoarea era un prilej pentru oamenii din zona sa se intalneasca, venind din localitatile apropiate Muntelui Gaina, sa isi revada rudele sau prietenii, iar pentru tineri sa se cunoasca, sa lege prietenii si chiar sa se casatoreasca. In prezent Targul de Fete de pe Gaina reprezinta si incercarea noastra de a sustine si promova mestesugurile traditionale, portul popular romanesc, obiceiurile si traditiile dar si muzica populara autentica. Speram ca si in acest an mii de oameni sa urce pe Muntele Gaina pentru a pretui impreuna traditiile noastre stramosesti", a spus managerul Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba, Alexandru Pal.





Targul se desfasoara atat in comuna Avram Iancu, la poalele Muntelui Gaina, cat si pe un platou montan la o altitudine de aproape 1.500 de metri, intr-o zona pitoreasca.





Targul de Fete va debuta, sambata, in Avram Iancu, cea mai apropiata localitate de Muntele Gaina, deschiderea oficiala fiind data de tulnicaresele din Apuseni si de cantecul lor unic, tulnicul fiind un instrument simbol al Targului de Fete dar si al Tarii Motilor.





In acest an, in deschiderea festiva se va alatura si Fanfara "Augustin Bena" a judetului Alba. De la ora 14,00 va avea loc la Muzeul Memorial "Avram Iancu" un moment evocator in memoria "Craisorului muntilor", cel care a fost declarat de Parlamentul Romaniei erou al natiunii romane. In centrul comunei Avram Iancu va avea loc un targ al mesterilor populari dar si o expozitie de fotografie etnografica denumita "Timp Stravechi", aceasta fiind semnata de Vasile Sarb si elevii sai de la Clasa de Arte Vizuale Moderne din cadrul Centrului de Cultura "Augustin Bena".





In program sunt incluse apoi activitati de educatie artistica si culturala pentru copii, realizate de reprezentantii Scolii de Arte si Mestesuguri din cadrul Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba.





La ora 17,00 in centrul comunei Avram Iancu se va desfasura un spectacol folcloric in care vor evolua diferite ansambluri din regiune. La ora 20,00 va avea loc un foc de artificii, iar apoi participantii vor urca pe Muntele Gaina.





Targul de Fete se va muta sambata seara pe Muntele Gaina, unde de la ora 21,00 va avea loc un recital sustinut de trupa RE-BORN, iar de la ora 21,40 un concert extraordinar de muzica folk cu Vasile Seicaru, Mircea Vintila, Vali Serban si Florin Sasarman. Petrecerea va continua pana tarziu in noapte cu discoteca in aer liber, focuri de tabara si focuri de artificii, atmosfera fiind intretinuta de MC si DJ SEGA, intr-un show unic de lumini si efecte speciale.





Duminica, Targul de Fete va incepe la ora 10,00, cu un ceremonial solemn la Crucea Iancului de pe Muntele Gaina, unde va avea loc o slujba Te Deum si oficialitatile prezente la eveniment vor depune coroane de flori. Momentul solemn va fi accentuat de Tulnicaresele din Avram Iancu si Fanfara "Augustin Bena" a judetului Alba. La ora 10,30 va fi deschis Targul Mesterilor Populari la care mesterii vor prezenta obiecte traditionale pe care continua sa le fabrice prin tehnici vechi de sute de ani.





La ora 11,00 va incepe un spectacol extraordinar de folclor.