Motivarea judecatorilor privind eliberarea din arest a lui Cristian Boureanu: Este o persoana instruita, s-a bucurat de simpatia oamenilor ca deputat si este singur intretinator al unui minor

Judecatorul a considerat ca durata arestului preventiv, de la data de 10 iunie si pana in 19 iulie, este "rezonabila si suficienta", iar daca ar aprecia altfel masura arestarii preventive, mentinuta, "nu ar mai intruni caracterul proportional cerut de legiuitor pentru legalitatea celei mai grele masuri preventive".In acelasi timp, magistratul a avut in vedere ca fostul parlamentar "se afla la primul contact cu legea penala, avand o conduita buna anterior savarsirii infractiunilor retinute in sarcina sa, cum rezulta din fisa de cazier judiciar atasata la dosar" si este o persoana "instruita si perfect integrata in societate si singurul intretinator al unei minore.Judecatorul mai arata ca intre timp Boureanu si-a schimbat atitudinea sfidatoare fata de politisti. "Avand in vedere discursul inculpatului Boureanu Cristian Alexandru de la termenul de judecata din data de 19.07.2017, judecatorul de camera preliminara retine ca acesta si-a schimbat atitudinea sfidatoare pe care a avut-o la adresa organelor de urmarire penala, intelegand intr-o oarecare masura consecintele faptelor savarsite. In atare conditii, judecatorul de camera preliminara observa o schimbare in comportamentul inculpatului, acesta intelegand necesitatea respectarii tuturor normelor de drept, inclusiv a celor destinate sa asigure buna desfasurare a procesului penal", se mai arata in document.De asemenea, judecatorul mai are in vedere ca in perioada petrecuta in detentie, "tulburarea sociala data de gravitatea faptei a fost diminuata si, in consecinta, necesitatea cercetarii inculpatului in stare de arest preventiv nu se mai impune, scopul putand fi atins si prin masura preventiva a controlului judiciar", se mai arata in motivare.In timpul procesului, avocatul lui Boureanu a aratat ca fostul demnitar a fost provocat de politisti, ca a absolvit doua facultati si ca are in intretinere un copil minor, aspecte care se regasesc in motivare. "Inculpatul este absolvent de studii superioare, doua facultati, nu este cunoscut cu antecedente penale, acel dosar care se afla in acest moment in faza de urmarire penala nu poate fi luat in considerare, se afla intr-o situatie delicata, este divortat de fosta sotie de mai multi ani, are un copil minor care este in custodia unica a inculpatului. Totodata, in opinia sa, acest copil are nevoie de ingrijirea inculpatului, de atentia acestuia si sa-i asigure cele necesare. In favoarea inculpatului s-ar putea retine si imprejurarea ca acesta a fost parlamentar in doua mandate si s-a bucurat de simpatia oamenilor", se mai arata in motivarea instantei.In ultimul cuvant, Boureanu le-a explicat judecatorilor ce s-a intamplat in seara respectiva, fiind condus acasa de un ospatar de la o petrerecere organizata de un post de televiziune. "Inculpatul declara ca a plecat de la un eveniment organizat de Antena 3 dupa ce a consumat bauturi alcoolice, s-a urcat intr-o masina foarte mica, iar in spate s-a asezat logodnica acestuia. In timp ce se afla in masina condusa de un ospatar de la eveniment, in zona Ambasadei Chinei, au fost opriti de un echipaj de politie care i-a solicitat actele masinii, pe care inculpatul le-a inmanat organului de politie, ulterior acestia fiind lasati sa plece. Dupa aproximativ trei minute, in timp ce se aflau in Piata Charles de Gaulle, o masina de politie a venit si le-a blocat calea, din aceasta coborand trei politisti. In continuare, organele de politie s-au indreptat spre inculpat desi nu acesta condusese masina, moment in care logodnica sa a inceput sa traga de usa, a deschis geamul si a intrebat ce s-a intamplat. Ulterior, primele cuvinte pe care le-a auzit din partea politistului au fost "Bourene, hai sa te vedem acum cat esti de smecher esti", acesta fiind scos cu forta din masina pentru a-l identifica si duce la sectie", a povestit Boureanu varianta sa, noteaza magistratii.El s-a mai plans magistratilor ca nu i-au fost prezentate toate inregistrarile din cursul urmaririi penale. "In continuare, dupa ce acesta s-a intors la logodnica lui pentru a-i cere buletinul si vazand atitudinea recalcitranta a organelor de politie, i-a cerut acesteia sa filmeze, inregistrare pe care a depus-o la dosar. In momentul in care politistul a vazut ca logodnica lui incepe sa filmeze, a introdus mana prin geamul din fata si in tot acest timp organul de politie l-a amenintat si i-a spus "te fac eu cu prietenii mei de la Antena 3". Aceasta exprimare a fost folosita de politist si dupa ce acesta a coborat din masina, spunandu-i: "Bourene, hai deputatule, sa te vedem cat esti de smecher, o sa te fac de ras la o tara intreaga"", se mai arata in documentul instantei.Potrivit documentului citat, fostul deputat a mai precizat ca nu se justifica masura arestarii preventive, acuzatiile initiale ale politistilor nu s-au mentinut in totalitate, aratand ca si un martor si-a schimbat declaratia data initial. In plus, el nu exclude faptul sa-l fi atins pe politist cu genunchiul. "Solicita instantei sa constate ca declaratiile sale din fata judecatorului de drepturi si libertati din prima seara si in fata procurorului sunt identice, nu exclude sa-l fi atins cu genunchiul pe politist, a luat la cunostinta de probatoriu si a vazut si marturiile in care se spune ca persoana vatamata s-a ferit. Inculpatul considera ca timpul stat in arest este suficient si ii pare foarte rau. In urma cu 13 ani, a divortat, un divort foarte urat, a ramas cu o custodie totala pentru un copil, copilul ce a fost lasat in custodia sa inca de la primul termen. Inculpatul mai arata ca a crescut acest copil, copilul acesta a fost in clasa a VIII-a cand a venit la el, ocupandu-se de buna crestere a copilului (...) Regreta ce s-a intamplat, arata ca nu va merge sa dea declaratii in presa, nu va iesi la emisiuni si isi va indeplini obligatiile stabilite de catre instanta", se mai consemneaza in motivare.Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis, miercuri, ca fostul deputat Cristian Boureanu poate fi judecat sub control judiciar. Decizia nu este definitiva.Tot miercuri, Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti a anuntat ca procurorii au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Cristian Boureanu, pentru trei infractiuni de ultraj, si a prietenei acestuia, Laura Dinca, pentru marturie mincinoasa. Anchetatorii spun ca Laura Dinca, prietena lui Cristian Boureanu, care se afla cu acesta la momentul incidentului, a fost audiata ca martor in 9 iunie si in 6 iulie si "a facut afirmatii mincinoase si a creat o situatie favorabila inculpatului". Procurorii spun ca declaratia pe care Laura Dinca a dat-o in 6 iulie a fost in contradictie cu declaratia anterioara si cu probatoriul din acest caz. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.Procurorii arata, in rechizitoriu, ca in 9 iunie, in jurul orei 01.30, Cristian Boureanu, aflat pe locul din dreapta-fata intr-un autoturism oprit in trafic in zona Piata Charles de Gaulle de catre un echipaj de politie rutiera, a devenit violent la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie. Boureanu l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni care pot necesita 15-20 zile de ingrijiri medicale. De asemenea, fostul deputat i-a amenintat pe cei doi politisti din echipaj, mai spun procurorii.Fostul deputat Cristian Boureanu a fost dus in Arestul Central al Politiei Capitalei in 10 iunie, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile, pentru ultraj.