Trei copii internati la sectia de oncologie a spitalului Craiova, in pericol pentru ca nu exista citostaticele necesare

Copiii internati la SJU Craiova care au nevoie de citostatice sunt o fetita de sapte luni, un baiat de trei ani si jumatate si unul de cinci ani.Dr.Polixenia Stancu, seful compartimentului de Oncopediatrie din cadrul Spitalului de Urgenta din Craiova, a declarat ca situatia este generata de asa-numita criza a citostaticelor si desi a facut nenumarate referate pentru medicamente, nu a primit niciun raspuns."Este vorba de criza citostaticelor generata de retragerea firmelor din Romania. Eu am solicitat ca spitalul sa achizitioneze medicamentele in afara programelor, pentru ca acei copii au nevoie sa le fie administrate la timp, nu cand se finalizeaza licitatiile sau cand or fi medicamente. Am primit ajutor de la diversi sponsori sau au cumparat parintii unele medicamente. In oncologie daca nu ai la timp medicamentul sa il administrezi din etapa in etapa (copiii imi intra in remisie), pierd remisia si copiii recad si e pacat. Dupa ce recade, greu il mai bagi in remisie sau vine recadere dupa recadere si pe urma vine decesul", a declarat, pentru Agerpres, dr. Polixenia Stancu, seful compartimentului de Oncopediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova.Potrivit dr. Stancu, parintii fac imprumuturi pentru a cumpara medicamentele pe care ar trebui sa le primeasca in spital.