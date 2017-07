webPR: Obligatia de plata "clawback", aplicata in mod discriminator fabricilor de medicamente din Romania, s-a dublat in ultimii 2 ani

Obligatia de plata "clawback", aplicata in mod discriminator fabricilor de medicamente din Romania, s-a dublat in ultimii 2 ani, periclitand accesul pacientilor la medicamentele manufacturate in tara si viitorul unei ramuri economice cu valoare adaugata care trebuie sa devina de importanta strategica pentru Romania.

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, PRIMER, avertizeaza ca obligatia de plata de tip "clawback", care camufleaza de fapt un impozit pe cifra de afaceri aplicat unitatilor de manufacturiere de medicamente, a crescut de la 12,3% in T3 2015 la 19,8% in T1 2017, proiectandu-se o crestere de pana la 26% in T3 2017.

"Aceasta dublare in mai putin de 2 ani a impozitului pe cifra de afaceri, in conditiile in care vanzarile medicamentelor care fac obiectul acestui impozit au scazut cu circa 10%, a facut deja sau face ca medicamentele manufacturate in Romania sa fie sau sa devina nerentabile", a declarat Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. "Cele peste 1500 de medicamente fabricate in tara costa in marea lor majoritate mai putin de 25 Ron in farmacie sau in spital. Toate sunt absolut esentiale pentru a asigura un acces larg si imediat al pacientilor la terapii de un inalt nivel de calitate, eficienta si siguranta. Dublarea obligatiei de plata "clawback" in mai putin de doi ani fara nici o predictibilitate pericliteaza accesul pacientilor la medicamentele fabricate in Romania si are efecte profund negative asupra unei ramuri industriale pe care tarile din UE o considera strategica", a conchis Damian.

In ciuda repetatelor semnale de alarma pe care PRIMER le-a tras la numeroase nivele, autoritatile de resort nu inteleg rolul strategic pentru sistemul sanitar si economie al fabricilor de medicamente din tara, obligandu-le pe acestea la plata simultana de impozit pe cifra de afaceri si pe profit. In lipsa unui cadru fiscal corect si predictibil, vom putea asista din nou la inchiderea sau relocarea din tara a unor sectii de manufacturiere sau a unor fabrici intregi.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 15 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.





In absenta scutirii incepand cu 1 iulie 2017 de la plata obligatiei "clawback" a medicamentelor care costa sub 25 Ron, accesul pacientilor la medicamentele ieftine va fi ingreunat chiar mai mult decat este in prezent, iar competitivitatea fabricilor de medicamente din tara va avea de suferit.Unitatile de manufacturiere de medicamente din tara, membre ale PRIMER, au planuri ambitioase de extindere si modernizare in valoare de peste 50 milioane Euro si de creare a peste 500 de noi locuri de munca, care pot face din Romania in hub industrial cu deschidere pentru exporturi catre toate tarile din regiune. Pentru a nu pune in pericol aceste planuri, PRIMER cere in mod public autoritatilor sa continue seria de consultari cu producatorii industriali de medicamente din Romania pentru identificarea de urgenta a masurilor care sa stopeze incepand cu 1 iulie aplicarea discriminatorie asupra unei ramuri industriale a unei duble impozitari.