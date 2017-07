Comisia Europeana critica schimbarea sistemului electoral din Moldova, dar nu vorbeste despre posibila stopare a ajutorului financiar de 100 milioane de euro

"UE va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile legate de reforma electorala și implementărea sa. UE a subliniat în mod repetat, cel mai recent în timpul procedurii de Asistență Macrofinanciară, nevoia respectării mecanismelor democratice eficiente, inclusiv a sistemului parlamentar pluripartit și statului de drept”, se arata in declarația citata.Reamintim ca ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, votat de Parlamentul European in 4 iulie, este conditionat de respectarea de catre Chisinau a mai multor conditionalitati, printre care si o reforma electorala realizata prin consens. Or, reforma electorala convenita si votata ieri de partidele controlate de Vlad Plahotniuc si presedintele Igor Dodon a fost criticata dur de absolut toate celelalte partide din Moldova.Thursday's vote of the Parliament of the Republic of Moldova to implement changes to the country's electoral system goes directly counter to the recent recommendations of the Venice Commission and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.While the choice of an electoral system is a sovereign decision of a State, the European Union strongly believes that any change to the electoral system should strengthen democracy, be based on a broad consensus amongst political forces, and follow a genuine consultation of civil society and recommendations of the international partners.We continue to share the view of the Venice Commission and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights that the proposed changes raise serious concerns regarding effective democracy in the current political context.The European Union will continue to follow closely the developments around the electoral reform and its implementation. The EU has repeatedly - most recently during the planned Macro-Financial Assistanceprocedure - stressed the need to respect effective democratic mechanisms, including a multi-party parliamentary system and the rule of law.The implementation of these changes will be assessed also in light of the Republic of Moldova's obligations under the Association Agreement and as a member of the Council of Europe.50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, la fel ca în prezent, iar ceilalți 51 – în circumscripții uninominale. Acestea vor fi create inclusiv pentru regiunea transnistreană, doar că locuitorii din stânga Nistrului vor putea vota în secții amplasate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. De asemenea, vor exista circumscripții uninominale pentru diaspora. O circumscripție uninominală va fi formată pentru un număr de 55-60 de mii de cetățeni cu drept de vot. Deocamdată nu se cunoaște câte circumscripții vor fi formate pentru Transnistria și pentru cetățenii moldoveni din afara țării.Printre modificările față de prima lectură, autorii propun micșorarea pragului de acces în Parlament pentru blocurile electorale până la 8%. În prezent acesta este de 9% pentru blocurile formate din 2 partide și 11% pentru cele formate din mai multe partide.Și numărul minim de semnături pentru înregistrarea candidaților în circumscripțiile uninominale este redus de la 600 la 500, iar femeile candidate vor colecta de două ori mai puține semnături. Totodată, partidele care vor promova femei vor fi stimulate financiar. A fost redus de patru ori și plafonul maxim de donații pentru concurenții electorali. Acesta va fi de până la 50 de salarii medii, adică aproximativ 270 de mii de lei pentru o persoană fizică și de două ori mai mult pentru persoanele juridice.Asistența financiară de 100 de milioane de euro a fost convenită la începutul aestui an, dar a fost votata de europarlamentari in 4 iulie. 60 de milioane reprezintă împrumut, iar 40 de milioane ajutor nerambursabil. Dacă toate condițiile atașate programului vor fi îndeplinite, banii vor fi transferați Republicii Moldova în trei tranșe, in 2017 și 2018. Prima tranșă ar urma să fie acordată la sfârșitul acestui an și va reprezenta 20 de milioane de euro împrumut și 10 milioane ajutor nerambursabil.Până la eliberarea primei tranșe a asistenței, Comisia Europeană va verifica dacă Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru acordarea acesteia.Asistența macro-financiară (MFA) ar trebui să sprijine angajamentul Moldovei pentru un management corect al finanțelor publice, pentru lupta împotriva corupției și spălării banilor, pentru depolitizarea administrației publice, pentru o justiție independentă, pentru libertatea presei.Parlamentul European, Comisia și Consiliul UE au emis o declarație comună, care subliniază faptul că respectarea mecanismelor democratice efective, inclusiv un sistem parlamentar bazat pe pluripartitism și statul de drept, precum și garantarea drepturilor omului sunt precondiții pentru primirea asistenței.Aceste condiții vor trebui legate de plata fiecărei tranșe, iar Comisia va trebui să suspende temporar sau să anuleze orice plată dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite.