​Problema majora in sistemul de securitate: Pensionari pe banda rulanta in armata, politie si servicii secrete de frica schimbarii legii pensiilor militare

Cum s-a ajuns insa la aceste plecari masive? Inca din luna aprilie au inceput discutiile despre modificarea actualei legislatii privind pensiile militare. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat in repetate randuri ca e nevoie de o regandire a acestor pensii, date fiind cuantumurile mult mai mari decat cele ale pensiilor obisnuite. Si Liviu Dragnea, presedintele PSD, a vorbit despre pensiile speciale in ultimele luni.Asa se face ca multi angajati din sistemul militar au inceput sa se teama ca o viitoare lege a pensiilor militare le-ar putea diminua pensiile la care ii indreptateste actuala legislatie. Multi dintre cei care au strans suficienti ani de activitate pentru a se putea pensiona, dar care ar fi putut continua activitatea, au decis sa-si depuna actele pentru o pensie sigura.Asa se face ca din sistemele militare au depus cereri de pensionare mii de militari, politisti, jandarmi si angajati ai serviciilor secrete care ajunsesera la experienta profesionala necesara pentru functii de conducere si executie. Potrivit unor surse guvernamentale, situatia e critica in Politia Romana, acolo unde exista cea mai mare hemoragie de personal. Si in armata s-a dublat in primele sase luni numarul dosarelor de pensionare fata de anul trecut.De ce e aceasta o problema sistemica? Pentru ca statul a investit practic in acesti militari pe durata activitatii, iar cand ar fi trebuit sa beneficieze de maturitatea lor profesionala, militarii aleg sa se pensioneze.Pus in fata acestui fenomen, premierul Tudose a promis in sedinta de guvern de vineri ca sistemul actual al pensiilor militare va ramane in vigoare, indiferent de modificarile viitoare la legea pensiilor: "Celebrele pensii militare... care au cauzat nişte hemoragii extraordinare în sistemele militare. Toată lumea vrea să iasă la pensie acum, să nu se modifice legea ca să nu cumva să nu o mai prindă pe aia bună. Pleacă mii de oameni din sistem, la vârste la care trebuiau să aducă plus - valoarea în sistemele din care fac parte. Nu se va întâmpla aşa ceva. Ministrul Ţuţuianu a găsit o formulă prin care acest sistem să rămână în vigoare, indiferent de ceea ce se întâmplă cu legea pensiilor'', a spus premierul, potrivit Agerpres.Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, a anuntat in aceeasi sedinta de guvern ca "asistăm la o plecare masivă din sistem a unor oameni care sunt la nivelul maxim de competenţă profesională şi care pot să aducă un plus organismului militar. Vă rog să fim de acord cu câteva principii astăzi şi să continuăm discuţiile apoi cu Ministerul Muncii şi cu celelalte instituţii implicate... In situaţia modificării actualei legi a pensiilor militare, suntem de părere că trebuie păstrat acelaşi algoritm de calcul în cazul pensiei. Totodată, valoarea pensiei nu va depăşi sută la sută din baza de calcul şi nu vor fi afectate pensiile aflate în plată, acestea rămânând la valoarea actuală. Am simţit nevoia să facem aceste precizări pentru a-i lămuri pe cei din sistemul militar că nu avem intenţia să creăm probleme suplimentare care să genereze plecări din sistem"."Politistii nu mai au incredere in ce promit politicienii. Nu iese fum fara foc, se tem ca vor fi modificate legile pensiilor militare, iar ramanerea in serviciu nu mai e atractiva - uitati-va la atacurile cu cutite la care sunt supusi politistii in ultimele zile si la supraincarcarea lor. Sigur ca e o plecare masiva din sistem", a declarat pentru HotNews.ro Emil Pascut, presedintele Sindicatului Diamantul din Politia Romana.Olguța Vasilescu: Imediat ce terminăm cu Legea salarizării unitare, intrăm și în sistemul de pensii, care trebuie corectat. Pensiile speciale vor fi înghețate până la o abordare foarte serioasă a Legii pensiilor, care va începe să fie făcută anul acesta, după ce "se va termina" cu Legea salarizării unitare, a declarat, miercuri, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Olguța Vasilescu. (Agerpres)Pensiile speciale şi militare, inghetate. Senatorii din Comisia de muncă au votat miercuri eliminarea unui articol privind actualizarea pensiilor speciale şi militare după ce, cu două ore înainte adoptaseră, cu amendamente, acelaşi articol. Eliminarea articolului a fost propusă de ministrul Muncii Lia Vasilescu. (Mediafax)Întrebată dacă noul Guvern va face schimbări la Legea pensiilor, Olguța Vasilescu a răspuns: "Stați să fie investit noul Guvern. Va trebui să avem un nou program de guvernare aprobat de Parlamentul României pentru că este vorba de un alt Guvern, dar fără îndoială că vor fi respectate punctele cheie cu care noi am candidat în campania electorală" (RTV).Lia Olguta Vasilescu: "Adunate, 120.000 de pensii speciale sunt egale cu 4 milioane de pensii normale". Ministrul Muncii vrea sa modifice Legea Pensiilor, de la 1 octombrie. Lia Olguta Vasilescu a cerut date de la Autoritatea de Supraveghere Financiara si analizeaza legislatia nationala si internationala, pentru a elabora o lege unitara a pensiilor. (Pro TV)Liviu Dragnea, despre viitoarea lege a pensiilor: "Nu e o lege uşoară, este destul de apropiată ca şi importanţă de legea salarizării unitare. Este o lege cu foarte multe sensibilităţi. (...) Plecările din sistem sunt generate de prevederile actuale ale legii. Şi a apărut informaţia că pensiile din acest sistem vor fi diminuate şi oamenii se grăbesc să plece din sistem la 45, 46, 47 de ani, ceea ce nu e în regulă pentru că statul român a investit în aceşti ofiţeri, care au experienţă foarte bună, de care România are nevoie şi cred că trebuie să li se spună foarte clar că nu li se diminuează pensiile. Dar trebuie făcute discuţiile în aşa fel încât legea pensiilor să fie o lege dreaptă, o lege justă, corectă" (Agerpres).