Alina Bica a intocmit un plan amanuntit pentru a-l ajuta pe Ovidiu Tender - motivare instanta

In motivarea deciziei se arata ca, in anul 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obtine o condamnare cu suspendare in dosarul RAFO - Carom, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Sprijinul a fost cerut prin intermediul lui Ionut Mihailescu, fost ofiter de politie judiciara si consilier al fostului sef DIICOT, care intre timp fusese angajat la compania Prospectiuni SA, detinuta de Tender.Astfel, in iunie 2013, imediat dupa ce a fost numita sefa a DIICOT, Alina Bica l-a chemat pe Gheorghe Radescu, procurorul care se ocupa in instanta de dosarul lui Tender, si l-a intrebat care este stadiul judecarii la Tribunalul Bucuresti. Procurorul i-a spus ca, daca dosarul se va judeca pana la 1 februarie 2014, cand intra in vigoare noul Cod penal, atunci exista o probabilitate ridicata ca Tender sa primeasca 15 ani inchisoare.In continuare, Bica i-a solicitat Silviei Stefanescu, sef al Serviciului judiciar din DIICOT, sa intocmeasca o situatie a dosarelor aflate in instante si numele procurorilor care participa la sedintele de judecata, sub pretextul realizarii unei normari si echilibrari a activitatii acestora.Dupa aceasta discutie, la nivelul Serviciului judiciar, a fost supusa dezbaterii modalitatea de calcul a termenului de prescriptie speciala a raspunderii penale in cauzele aflate pe rolul instantei sau al DIICOT, opinia Alinei Bica fiind ca legea penala mai favorabila trebuie identificata pe institutii autonome, insa acest punct de vedere nu a fost imbratisat si de Gheorghe Radescu.In august 2013, Bica a decis ca Gheorghe Radescu sa nu se mai ocupe de dosarul lui Tender, fiind inlocuit cu procurorul Claudia Curelaru. Radescu a refuzat insa si s-a prezentat in septembrie 2013 in sala de judecata. Imediat, a fost chemat de Alina Bica. Ea i-a spus sa inceteze orice implicare in dosarul lui Tender, el fiind apoi mutat la alta structura din DIICOT.Claudia Curelaru, procurorul care se ocupa de dosarul lui Tender, a fost chemata de sefa DIICOT, care i-a solicitat sa ceara in instanta o pedeapsa cu suspendare pentru Tender, motivand ca prejudiciul poate fi recuperat, acesta a avut un comportament social corect, o parte din infractiuni s-au prescris, iar procesul dureaza de peste 8 ani. Mai mult, Bica le-a pus pe Claudia Curelaru si Silvia Stefanescu sa semneze un proces verbal in care s-a consemnat ca sunt de acord sa puna la tribunal concluzii in sensul aplicarii unei pedepse cu suspendare pentru Tender.Claudia Curelaru si Silvia Stefanescu nu s-au conformat si nu au depus in instanta acel referat, iar Bica le-a anuntat ulterior ca nu mai era interesata de subiect, fiind preocupata de scandalul mediatic in care era implicata, dupa ce in presa au aparut fotografii cu ea si Elena Udrea la Paris.Pe 20 noiembrie 2014, Alina Bica era retinuta de DNA pentru fapte de coruptie, iar in decembrie 2014, Ovidiu Tender era condamnat de Tribunalul Bucuresti la 11 ani si patru luni inchisoare in dosarul RAFO - Carom."Inalta Curte retine ca mijloacele de proba administrate dovedesc existenta unui plan minutios pus la cale de inculpata si declansat inca de la numirea acesteia la conducerea structurii de parchet specializata, in vederea ingreunarii tragerii la raspundere penala a lui Tender", se arata in motivarea data de instanta suprema.Magistratii sustin ca Bica a solicitat intocmirea unor date statistice in vederea reorganizarii DIICOT, ca un pretext pentru indepartarea procurorului Gheorghe Radescu din dosarul in care era judecat Tender, magistrat care nu putea fi controlat de ea.Judecatorii sustin ca singurul dosar in care procurorul de sedinta a fost inlocuit cu un alt coleg din cadrul DIICOT a fost cel privindu-l pe Ovidiu Tender.